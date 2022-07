Inauguran sucursal de Super Ley Express en Tecate

Tijuana, B.C.- Una sucursal más de Super Ley Express, se inauguró este miércoles en el denominado Pueblo Mágico de Tecate. Ubicada en Carretera Federal No. 2 # 400 Entre Miguel Hidalgo y Jose Maria Morelos colonia El descanso, c.p. 21478, Tecate, B.C.

Con palabras de bienvenida a cargo del Lic. José Alberto Lopéz Araujo Gerente de Relaciones Con Gobierno de Casa Ley, momentos después el sacerdote Teódulo Chavez Silva, dirigió unas palabras a los asistentes y prosiguió a hacer un recorrido por la tienda en donde comenzó a esparcir agua bendita.

El Ingeniero Juan Manuel Ley Bastidas, Presidente y Director General de Casa Ley, dio un breve discurso para hacer la entrega formal de la nueva sucursal, donde agradeció la asistencia así como las facilidades para hacerlo posible.

“Muchas gracias por estar con nosotros y por la confianza”, comenzó y continuó, “Nuevamente nos hacemos presentes en Tecate, Pueblo Mágico ubicado en Baja California, al que llegamos ya casi 15 años. Tres lustros en los que nos hemos dedicado a servir a esta comunidad con lo mejor de nuestras características comerciales”, agradeció.

Con esta tienda suman 50 sucursales en las principales ciudades del estado, al beneficio de la sociedad.

El alcalde de Tecate también tomó el uso de la voz para dar un mensaje de apoyo al empresario y a la tienda.

La historia de Casa Ley es una historia muy rica para este país y sobre todo para nosotros los norteños, porque es una historia de una familia que edificó de un pequeño comercio perdido en Sinaloa y que a través de la familia y los lazos de amistad fueron construyendo un imperio. Hoy gracias al trabajo tienen un total de 289 tiendas, el contar con una compañía familiar como Casa Ley, siempre tratando de construir por la comunidad y buscar cómo contratar empleados de las comunidades, es lo que ha hecho esta marca. De parte del Gobierno de Tecate cuentan con el apoyo para seguir creciendo”, dijo.

La inversión de esta tienda fue de poco más de 60 millones de pesos, la segunda tienda en Tecate, un hecho histórico que demuestra que Tecate vuelve a ser escenario de nuevas inversiones.

El secretario de Economía e Innovación del Gobierno del Estado de Baja California, estuvo presente en representación de la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmedo; el licenciado Kurt Ignacio Honold Morales; quien también dio un mensaje.

“A nombre de la Gobernadora le damos la bienvenida a esta nueva tienda. Este crecimiento de operaciones en B.C. responde a que hay una clara recuperación económica tras la pandemia por COVID-19”, explicó.

“Especialmente queremos agradecer a Casa Ley que siempre ha sido receptiva para situaciones relacionadas al consumo cuando hemos pedido su colaboración, con lo que queda claro que se sienten parte de una comunidad y que actúan con congruencia. De parte del Gobierno del Estado, les invito a revisar los beneficios que concede la ley de fomento a la competitividad, y desarrollo económico”, apuntó.

Los Tecatenses aprovecharon las ofertas de apertura y la ubicación para acudir, incluso había amas de casa que decidieron llegar desde temprano ya que apuntaron viven en el poblado de la Rumorosa.

“Siempre buscamos lo más económico porque está muy difícil la situación y nos dimos la tarea de venir a esta nueva sucursal para agarrar especiales, venimos desde la Rumorosa, pero siempre nos ha gustado Ley porque si hay precios accesibles”, compartió Magdalena Zuñiga, una de las clientas.

Para los ciudadanos los precios y ubicación son clave para tener a tiendas Ley como sus favoritas.

“A mi me queda más cerquita y me voy a ahorrar gasolina y tiempo, parece que tienen buenos tiempos, la otra me quedaba retirado y ahora mejor, así me ahorro gasolina y la verdad es que esta tienda siempre me ha gustado”, señaló Regina, otra de la clientas,

Juan Manuel Ley Bastidas, por último se dijo estar plenamente agradecido y adelantó estar trabajando para expandir próximamente el negocio en Baja California.

“Estamos como siempre contentos, perro muy agradecidos por la preferencia de nuestros clientes, eso es lo que hace posible el seguir invirtiendo en el Estado”

Es una tienda más moderna, más bonita, un ambiente bonito de compra, la diferencia de Casa Ley con la competencia es la frescura, los precios y nuestros clientes ya nos conocen. Nosotros tenemos actualmente 150 colaboradores en Tecate de los 4 mil que tenemos en B.C y esta tienda tiene 70 de los directos más los indirectos”.