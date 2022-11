Importante que padres de familia vigilen a sus hijos para evitar fiestas clandestinas

Tijuana, B.C.- En las últimas semanas por lo menos 10 fiestas masivas y clandestinas con menores de edad fueron detectadas en Tijuana por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Por ello, el director José Fernando Sánchez González pidió a padres de familia mayor vigilancia hacia sus hijos, especialmente con los menores de 18 años, pues son quienes están participando en reuniones donde ponen en riesgo su integridad física y salud.

Mencionó que en esos eventos han encontrado a adolescentes menores de 12 años de edad, quienes ingieren alcohol o drogas, entre ellas el fentalino.

Prevención

Sánchez González dijo que aunque acercan pláticas preventivas a la población juvenil, es más importante que los papás se involucren en las decisiones de sus hijos.

“Hay que tener mucho cuidado, saber dónde están, con quién están y saber lo que están haciendo, porque a estas fiestas clandestinas se convocan a través de las redes sociales. No sé sabe quién es, no es un cumpleaños, son fiestas a donde van 400, 500, jóvenes que no conocen y donde se les dan alcohol, en algunos casos hemos detectado la venta de narcóticos”, declaró.

Intoxicaciones

El director recordó el caso de los seis jóvenes que se intoxicaron al consumir fentalino, la droga que en Estados Unidos está causando muertes.

Sí es de llamar la atención cuántos jóvenes están acudiendo a esos lugares. No están en edad de consumir alcohol, no están en edad de estar en esos eventos y sobre todo que están fuera de orden y fuera de reglamento”, advirtió.

El funcionario insistió en la presencia de los padres para prevenir que se involucren en actividades riesgosas fuera de la ley.

Por otra parte, aseguró que no hubo incidentes mayores en la noche de Halloween, en donde más de 350 policías municipales estuvieron vigilando, principalmente en la Avenida Revolución, a donde acudieron más de 10 mil personas.

Detalló que en Playas de Tijuana se habían extraviaron dos menores que minutos después fueron devueltos a sus papás; un joven fue presentado a la Fiscalía General del Estado por estrellar los vidrios de un camión y cuatro menores fueron entregados a sus papás por delinquir.