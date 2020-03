Iglesia Católica toma medidas ante el Coronavirus

A raíz de la contingencia por la propagación del coronavirus a nivel mundial, la iglesia católica está tomando medidas para tratar de reducir el riesgo de contagio de la enfermedad Covid19.

La arquidiócesis de Tijuana que abarca también los municipios de Tecate y Playas de Rosarito decidió a partir de este lunes suspender las misas abiertas al público en sus parroquias.

Este fin de semana se estarán llevando a cabo las últimas celebraciones con los feligreses en los templos de esta congregación, aunque aplicando ciertas acciones preventivas.

Por ejemplo en la Parroquia María Inmaculada de la Salud en Playas de Tijuana se pidió el distanciamiento de las personas y evitar en todo momento el contacto físico.

Tenemos 15 días que reforzamos algunas medidas como no estrechar las manos, no comulgar en la boca sino en la mano, no hacer colectas después de la comunión y mantener la distancia para evitar cualquier contacto" declaró el sacerdote Mónico Hernández.