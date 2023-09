Horacio, estudiante con discapacidad visual de UABC, requiere un celular especial; invita a una rifa para comprarlo

Tijuana, B.C.- El joven Horacio Sánchez Ramírez, estudiante de UABC campus Tijuana, invitó a la comunidad en general a participar en una rifa que organiza, en la cual lo recaudado lo invertirá para comprar un celular amigable para la discapacidad visual que padece.

Con 22 años de edad y cursando la carrera de Asesoría Psicopedagógica, explicó que el móvil que requiere le permite convertir imágenes y textos en audios que requiere para seguir estudiando.

Cabe aclarar que el celular no lo quiero por lujo o porque sea el que me guste, si no que es el celular donde tengo las aplicaciones digitales que me ayudan más para la universidad, que es para convertir los documentos, extraer el texto, para tomar fotos a las hojas de los libros o algún letrero y poder leerlas, y también para tener un GPS que me ayude a ubicarme de mejor manera”, expuso Sánchez Ramírez.