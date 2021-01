Hombre pierde brazos y la movilidad de una pierna en accidente de trabajo

Tijuana, BC.-Pedro López era guardia de seguridad y ocasionalmente hacía trabajos de albañileria, hace casi 2 años cuando salía del trabajo un amigo lo contactó para que le ayudara a pintar unas bodegas en la colonia Cacho de Tijuana. Pedro jamás se imaginó el giro que daría su vida esa tarde.

“Me tocó pintar para el lado de la calle en el segundo piso, estaba pintando y el rodillo tenía mango de fierro y al mover el brazo generó fricción y pues me agarró, solo sentí cómo me entumecí y no podía moverme. Me aventó del segundo piso, mi cuerpo con el peso lo dejó en la parte izquierda y por las piernas me salió la electricidad, estaba muy mal, yo creo que cuando me subieron a la ambulancia me desmayé, aparentemente después quedé en coma, a mi mamá le dijeron que solo tenía que esperar porque de lo mal que me miraba ya creían que iba a morir”, contó Pedro López.

Perdió ambas manos y el 70% de movilidad de una pierna, ha sufrido de discriminación por parte de su familia y de aquellos que decían ser sus amigos, la tristeza ha sido tanta, al grado de intentar quitarse la vida en dos ocasiones.

“Entré en una depresión muy grande, me quise quitar la vida dos veces, tengo dos hijos y uno de ellos no me soporta, le doy miedo porque está chiquito y no me puede ver, sufrí de discriminación, me agredían, me dieron la espalda, fueron muchos problemas después de esto”, explicó.

Hoy Pedro tiene la esperanza de por fin tener su propia casa ya que la asociación “Constructores sin fronteras” de San Diego se comprometió a hacerlo posible, lamentablemente debido a la actual crisis sanitaria no han podido llegar a Tijuana, por lo que la construcción quedó a cargo dev Francisco y Antonio, quienes llegaron desde Nogales, Sonora sin viáticos, pero con ganas de trabajar para construirle su casa a Pedro.

Actualmente Pedro se mantiene de vender figuras artesanales hechas de cuarzo que le envían desde Ciudad de México, comentó que hay días en los que no se vende nada, pero al no tener estudios por ahora tiene que venderlas.

Pedro requiere de 3 sesiones de terapia a la semana y éstas tienen un costo de 600 pesos, al mantenerse solo de lo que vende apenas y le alcanza para los gastos básicos, aún así Pedro no se rinde y con buen humor hoy enfrenta la vida.

Si deseas ayudar a construir su casa o comprar una de las artesanías que él vende puedes contactarte al numero 664 811 8388.

“Yo cambié bastante, antes renegaba demasiado de la vida, hoy entiendo muchas cosas. Más adelante si Dios me lo permite me gustaría comprar mi propio carrito, sé manejar y he mirado a personas que están como yo y lo hacen, eso me serviría para poder moverme en mis ventas. Como plan de vida ahora quiero terminar mi casa y vivir como una persona normal, poder ver a mis hijos crecer y estar para ellos, como para mí no hubo nadie, yo si quiero estar con ellos y que si tienen problemas poderlos ayudar, quiero mi familia”, concluyó.