¿Has abandonado tu terapia sicológica en el confinamiento? Esto podría pasar

Tijuana, BC.- El abandono de la atención sicológica podría exacerbar los problemas por los que buscó la atención sicológica o podría generar recaídas de tipo emocional a corto, mediano o largo plazo. Ante el confinamiento del Covid-19, que ha generado estragos en la salud mental, el seguimiento sicológico ayuda, tanto a no tener estas situaciones como a tener más control de situaciones de estrés, ansiedad, depresión y demás problemas que se ha presentado en la población.

Elizabeth Aguilar Guzmán, Coordinadora del Centro de Apoyo y Orientación Sicológica (CAOP) de Cetys Tijuana, existen diversas razones para llegar con un sicólogo, pero todos con el fin de tener una mejor calidad de vida a nivel emocional, sin embargo si solo se tuvo una sesión esto en realidad es una asesoría sicológica y no necesariamente hubo un proceso de atención sicológico.

“Este proceso permite identificar el origen de las problemáticas de los consultantes, así como la orientación sobre las alternativas de soluciones a las mismas. Y dependerá del modelo de atención sicológica que se elija, o bien, la magnitud de las necesidades sicológicas (motivos de consulta) lo que determine la cantidad de sesiones requeridas para cada tratamiento. De ahí, la importancia de distinguir entre una asesoría de tipo sicológico y un proceso atención sicológica”, dijo.

No obstante, comentó Aguilar, para que un proceso de atención sicológica se considere efectivo, las personas deben apegarse a dicho proceso, es decir, atenderlo con constancia y en compromiso. De lo contrario, la resolución de las problemáticas no siempre se podrían lograr, y por ende, no se podría garantizar la efectividad de los tratamientos.

"Los motivos de consulta principales son precisamente la ansiedad, estrés, depresión, baja autoestima, dificultades de relación, problemas alimenticios, problemas paterno familiares, uso de sustancias. En cuanto a infantes, son las alteraciones en el neurodesarrollo, problemas de conducta, dificultades en el aprendizaje, afectaciones de tipo emocional, entre otros”, expresó la Coordinadora de CAOP.

¿Por qué abandonan el tratamiento sicológico?

Melisa de la Torre, supervisora de casos en CAOP, Campus Tijuana, describió que en ocasiones las personas llegan a concretar una cita al pasar un momento de desesperación, no obstante, al acercarse la fecha de su cita, suelen retractarse de dicha decisión, al considerar que el conflicto ha sido resuelto sin necesidad de atención.

El abandono se da principalmente cuando el paciente aún no tiene conciencia de tener un problema, sin embargo, establece la cita por recomendación de un tercero, y al llegar el momento de su cita, perder el interés y la motivación por permanecer en su proceso terapéutico.

“Un motivo más, en el caso de infantes, se da cuando los padres de familia comienzan a observar cambios en sus hijos o hijas, llegando a la conclusión de que ya no es necesario acudir a terapia psicológica. Lo cual, llega a suceder de igual manera con los pacientes mayores de edad, cuando en realidad es fundamental brindar seguimiento a efectos de poder realizar un cierre terapéutico y promover las condiciones síquicas más propicias para el desempeño del paciente en su vida cotidiana”, manifestó la Dra.

Ambas especialistas puntualizaron que, una vez que se genera un clima de armonía y confianza entre el terapeuta-paciente, es importante el cierre terapéutico, el cual implica finalizar con el trabajo arduo, donde se tuvieron que haber promovido los recursos psíquicos del paciente para afrontar nuevas experiencias, sin el acompañamiento de un terapeuta.

El Centro de Apoyo y Orientación Sicológica, lanzó el programa “CAOP Te Acompaña”, con la finalidad de brindar los primeros auxilios sicológicos a la población, los cuales están destinados a desarrollar estrategias de afrontamiento a los pacientes. Esto a través de terapias en línea. Para recibir atención por medio del programa CAOP Te Acompaña, puede comunicarse al 903 18 00 ext: 2451, o bien, al correo electrónico: caop.contacto@cetys.mx.