Habitantes de Camino Verde piden que se libere estudio de ingenieros

Tijuana, BC.- Los residentes de Camino Verde denunciaron que las autoridades no han liberado el estudio geotécnico que indique si se puede rehabilitar el polígono afectado por los deslizamientos.

Zuleyma Alemán Pedraza, vecina de la calle Sierra de Juárez, denunció que hasta el momento las autoridades no han expuesto un panorama claro sobre lo que sucederá en el polígono de riesgo de Camino Verde.

“Se presentaron las máquinas pero no hay estudio, nos traen que la próxima semana y que la próxima semana, hemos presentado escritos y no nos importa, los 4 mil pesos de apoyo no me sirven para pagar una casa”, señaló.

Foto: Carlos Hernández

Insisten que deslizamientos no son por fallas geológicas

Alemán Pedraza indicó que los deslizamientos ocurridos en Camino Verde fueron señalados por consecuencia de fallas geológicas por las autoridades, no obstante aclaró que no es así.

“Fue derivado de varios factores, las áreas verdes que están invadidas tienen servicios, nosotros no tenemos servicios, no se nos hace justo que tuvimos que salir de nuestro hogar y otras personas siguen viviendo ahí”, expresó.