Grupo Aeroportuario pagará el lunes 27 mdp, dice el gobernador Jaime Bonilla

Con el ejemplo dado por la empresa KenWorth (KenMex), en Mexicali, de entregar un cheque por 34.6 mdp para saldar su adeudo con la CESPM, parece haber abierto la brecha para que otros deudores millonarios hagan lo mismo, como el Aeropuerto de Tijuana y el Grupo Caliente.

El gobernador Jaime Bonilla Valdez, hizo referencia a que, luego de la anterior entrevista que tuvo con ejecutivos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), volverán el lunes próximo dispuestos a pagar su adeudo de 27 millones de pesos (mdp).

A esto se suma el interés manifiesto del Grupo Caliente de cubrir el adeudo por 36 mdp con la paraestatal que opera los servicios de agua y drenaje, aunque primero quieren revisar las cuentas “porque tienen otros datos”.

Comentó el mandatario estatal que estará a las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio en curso, para recibir a los representantes del GAP y dar trámite al pago del adeudo millonario por concepto de agua y drenaje. “Ya les dije que, si ellos pagan a las 6:00 de la mañana, a las 6:05 les (re)conectamos. Es la única manera de que lo vamos hacer y (dicen) que viene el presidente (del GAP) a platicar conmigo porque lo que quieren ellos es llevar una buena relación”.

En el caso del Aeropuerto Internacional de Tijuana (AIT) concesionado al GAP, tiene pendiente también resolver el problema de descargas de aguas residuales al arroyo Pastejé, cuyo cauce es a cielo abierto en su mayor distancia, y descarga finalmente en el canal del Rio Tijuana, mismo que conduce los arrastres al otro lado de la línea fronteriza y contamina las playas de Imperial Beach, California.

En cuanto al Grupo Caliente, que cuenta también con pozos de los que extrae agua con autorización de la CONAGUA, el jefe del Ejecutivo estatal reveló en su videoconferencia que ya se hicieron las diligencias para notificarles y se manifestaron –representantes- con interés de saldar el adeudo, pero primero quieren revisar los datos, porque ellos traen otros, en cuanto a las descargas de aguas residuales al drenaje.

Bonilla Valdez enfatizó que el Grupo Agua Caliente “tiene que pagar el adeudo por las descargas residuales al sistema de drenaje de la ciudad; no es una amenaza, es una verdadera realidad porque le está pasando a todo mundo. Todos tiene que cargar con su peso, ya por muchos años no pagaron yo creo que hasta usan el puesto político para conseguirla impunidad y eso ya no va pasar, esto ya cambió”.