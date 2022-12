Gobierno municipal retira a 40 inspectores

Tijuana BC.- Durante la actual administración municipal han sido suspendidos y no se les ha renovado su contrato a un total de 40 inspectores municipales por temas de pérdida de confianza.

La razón por la que ya no laboran en el ayuntamiento es por actos de prepotencia, falta de respeto y por solicitar una dádiva a los comerciantes, reveló el director de Inspección y Verificación Municipal, Adolfo García Dworak.

Aseguró que el inspector tiene que llegar con respeto con los ciudadanos, desde el vendedor de elotes hasta el empresario más grande, por lo que pidió denunciar cualquier acto irregular.

Nosotros tenemos la facultad de si ya no tenemos confianza en un inspector, darlo de baja o ya no renovarle su contrato, y no vamos a tolerar la prepotencia, no la vamos a tolerar”