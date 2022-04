Gloria Trevi demuestra en Tijuana que sigue siendo la reina

Tijuana, BC.- En medio de una isla, llena de fantasía, multicolor, pantallas planas desde el techo hasta el piso, efectos visuales, bailarines, músicos y rodeada de sus éxitos, así fue como Gloria Trevi deja una vez más en claro, porque sigue siendo la reina de muchos.

La Plaza Monumental de Playas de Tijuana fue testigo la noche del pasado viernes de nueva cuenta del gran talento de la regiomontana, pero más allá de eso, de una gran madurez que en combinación con su experiencia dio resultado a “Isla Divina” su nuevo show.

Te puede interesar: Gloria Trevi apuesta por la música para salir de la 'oscuridad'

En punto de las 22:00 horas y ante más de 10 mil almas, la intérprete salió al escenario para entonar “Qué hago aquí” ante la euforia de sus seguidores.

Gloria Trevi entona 29 canciones

Un total de 29 canciones fueron entonadas una a una, desde las de antaño hasta las que vendrán incluidas en su próximo disco para finales de mayo.

Te puede interesar: Últimos ajustes en producción de bioserie de Gloria Trevi

“Me lloras”, “Cinco minutos, “Dr. Psiquiatra”, “Todos me miran”, “El favor de la soledad”, “Nos volvimos locos”, “Siempre a mí”, “El recuento de los daños”, “Me lloras”, “No querías lastimarme”, “Pelo suelto”, “Mudanza de hormiga”, entre muchas más formaron parte del set list.

Los cambios de vestuario, fueron y vinieron en La Trevi, desde blusas, vestidos largos, pantalones, botines, tacones, cortos y largos, hasta un bikini luciendo su bien torneada figura de 54 años puso al descubierto.

Te puede interesar: Gloria Trevi y Mocedades lanzan el tema de antaño 'Amor de hombre'

Nuevas versiones de sus canciones

Esta vez la cantante se “deschongó” de manera diferente, no hubo esos números donde sube a un fan al escenario para hacerlo como quiere, tampoco se tiró al piso, fueron los mismos temas reversionados, engrandecidos, con esa majestuosidad que una artista de su talla lo permite.

Directa, con menos diálogos al público, ahora más apegados a un guion, Gloria le habló a su raza, los invitó a disfrutar, a no dejarse de los desgraciados.

Te puede interesar: Comparan a Gloria Trevi con Lucía Méndez

“Tenemos que saber que no hemos llegado al paraíso, al lugar de mis sueños, estamos aquí, en un lugar en el que ya no podemos con la desigualdad y en el que la sociedad a cualquier provocación se vuelve salvaje, violenta y loca, y los que estamos aquí gritamos que no estamos locos”, dijo a los tijuanenses.

Baile y música al por mayor

Bailó hasta que se cansó, demostró tener consistencia, evidenció mover las caderas al ritmo hawaiano, nunca se rindió, le entregó al público desde las canciones movidas hasta las románticas, esas que calan hondo, que seducen el oído, que conquistan el alma.

Te puede interesar: Gloria Trevi será parte de 'Drag Race España', usuarios la critican en redes sociales

Fueron dos horas y media de un gran espectáculo, que aún cuando han pasado años, sus canciones siguen erizando la piel y su nombre se mantiene en la Gloria.

A detalle

Inicio: 22:00 horas

Final: 00:35 horas

Canciones: 29

Músicos: 5

Bailarines: 5

Corista: 2

Lista de canciones