'Gacelo' López está en modo efectivo con Xolos

Tijuana, Baja California.- Hasta este punto del torneo, el delantero con más goles en Xolos no es ninguna de las contrataciones en esa zona, es el canterano y tijuanense Edgar Iván López.

El ‘Gacelo’ está en modo efectivo en el Apertura 2022, en 209 minutos, los cuales representan el 29% del total de participación posible, ha rendido cuentas con dos goles. Aceptó que esos tantos le sirven para la confianza pero lamentó que esos partidos no se pudieran ganar.

Hizo el tanto en la visita contra Toluca y abrió la cuenta ante el Puebla. “Yo pienso que es el seguir trabajando, el no decaer porque antes no me tocaba jugar, pero seguir trabajando y esforzándome día a día para que al final todo sea bueno”, resumió sobre las claves de su momento.

Los otros dos atacantes que han ocupado esa zona, Alexis Canelo y Franco Di Santo, han tenido destellos en otras funciones, pero no han logrado marcar.

Tendrá otra oportunidad si consigue la victoria en entrenamientos

Compartió que, el entrenador Ricardo Valiño, prometió darle la oportunidad si se la ganaba en los entrenamientos.

Sí, en un inicio él me dijo que si yo me lo ganaba me iba a dar minutos y que dependía de mí el seguir acumulando minutos. Sí es complicado (ser mexicano) porque la mayoría de los equipos tiene muchos extranjeros, pero al final está en uno el seguir trabajando y esforzándote día a día para cuando te toque, responder”

comentó el jugador de 23 años.

El ‘Gacelo’ comenzó en el Club Tijuana desde la Sub 13, llegó a Primera hace cinco años, tuvo una breve etapa en Dorados, regresó y se ha mantenido a la caza de minutos.