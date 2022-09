Fundamental iniciar trabajos de desalojo en canal este año: Montserrat

Tijuana, B.C.- La falta de presupuesto no debe ser pretexto para no efectuar acciones sobre la canalización del Río Tijuana, por lo cual este viernes se determinarán las actividades a realizar, señaló la Alcaldesa de Tijuana.

Montserrat Caballero Ramírez mencionó que hasta la fecha los tres órdenes de gobierno sostienen censos con cantidades diferentes de personas contabilizadas en la canalización, por lo cual se debe realizar nuevamente.

Se tienen varios censos, yo determiné con el secretario Catalino Zavala hacer un solo censo y determinar quienes sí se pueden ir y quienes no, see puede empezar este año, no puede ser un pretexto decir que nos falta presupuesto porque siempre va a faltar”, dijo.