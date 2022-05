Funcionan solo 52% de camiones recolectores rentados en Tijuana: Contraloría

Tijuana, BC.- De las 40 unidades que el ayuntamiento renta para la recolección de basura en Tijuana, únicamente se encuentran en funcionamiento 21, mencionó el Director de Contraloría de la Sindicatura Procuradora del municipio.

Ángel Hernández Talavera señaló que además de las 19 unidades de recolección que están inactivas, tres de los doce tractocamiones arrendados también presentan fallas en sus respectivos motores, por lo que no están operando.

Un dato que es importante que la ciudadanía sepa es que en conjunto las unidades arrendadas y propias del ayuntamiento, estamos más o menos en un 53% de funcionamiento de recolección de basura”, aclaró.

Ahondarán en contratos de arrendamiento

Por su parte, el Síndico Procurador Rafael Leyva Pérez dijo que ahondará en los contratos de arrendamiento de las unidades para verificar la obligatoriedad de operación de las unidades que prestan el servicio por medio de la renta.

“Voy a revisar el contrato no se por que me parece que no hay una cláusula que permita que no se preste el servicio, si estamos arrendando, se tiene que prestar el servicio en todo momento”, sugirió.