Feministas critican actuar del personal del bar de los hechos

Tijuana BC.- Un reducido número de feministas de distintos colectivos de Tijuana acudieron por la tarde a Plaza Fiesta para manifestarse afuera del bar “Green Witch”, donde el fin de semana fueron atacadas dos jóvenes de 20 años.

Foto: Ashley García

La cita fue en punto de las 16:00 horas, horario en el que la administración del bar anunció que ofrecería una rueda de prensa que terminó cancelando, al parecer debido a la presencia de las feministas.

El colectivo Voces Feministas de UABC convocó a la comunidad las mujeres de Tijuana para hacer acto de presencia durante la rueda de prensa.

Alzan la voz

A la plaza arribaron no más de 15 feministas, las cuales pegaron papeles blancos con pintas y junto a ellas llegó Yuliana Campos, madre de una de las víctimas.

Foto: Ashley García

Estoy molesta, estoy indignada porque dejaron a mi hija como un objeto, la discriminaron, la humillaron, la navajearon, la apuñalaron, no es justo, no es justo para una madre y ahora sí me pongo en el lugar de todas las madres que sufren”

Dijo a gritos.

Yuliana Campos, quien también es activista, es miembro de la fundación Corazón Naranja AC, que se dedica a la prevención de violencia contra la mujer.

“Ahora me toca a mi, aventaron a niñas inocentes como si fueran basura, y no son las únicas, les pasa a muchas pudo ser cualquiera, son cosas que se sufren a diario y no solo aquí, sino en todo tipo de situaciones”, señaló.