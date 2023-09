Felicitan a Julián Leyzaola Pérez por su amplia trayectoria en Tijuana

Tijuana, B.C.- Organizaciones no Gubernamentales y Sociedad Civiles felicitaron al Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez con múltiples reconocimientos por su amplia trayectoria y ardua labor para la ciudadanía tijuanense en Canaco este miércoles.

La banda de guerra y escolta dieron la inauguración al homenaje donde asistieron cientos de personas. Los asistentes recordaron el trabajo de Leyzaola Pérez cuando encabezó la Secretaria de Seguridad pública del Municipio de Tijuana y las diferentes etapas en las que se desempeñó el militar.

Así también, en el evento acudieron diversas Asociaciones para agradecer las intervenciones del Teniente Coronel en favor de la sociedad, con algunos reconocimientos entregados por “Todos Somos Erick Carillo”, Asociación Estatal de Limalama de Baja California, A.C. Tigres y Jaguares, La Asociación del Limalama Estatal, entre otras.

El momento emotivo de la tarde se dio cuando una menor otorgó al Teniente Coronel una capa de superhéroe a nombre de todos los niños y niñas de la ciudad fronteriza.

Julián Leyzaola Pérez agradecido las muestras de cariño de los presentes durante el evento y recordó algunas anécdotas de su trabajo profesional.

Me quedo con el reconocimiento que me hacen el día de hoy, me quedo con las caras conocidas, con el agradecimiento, que debo, eso es lo que, a mí, me nutre y me da el combustible para seguir”, expresó.