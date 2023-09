Fecombox busca erradicar criterios dispares de Comisión de Box de Tijuana

Tijuana, B.C.- En su lista de pendientes, la Fecombox busca acabar con la injerencia de boxrec en las Comisiones de Box, como la de Tijuana, unificar criterios y darle mayor impulso a los púgiles mexicanos, explicó Juan Carlos Pelayo, quien hace unos días fue ratificado como presidente del organismo.

Tenemos un gran problema con Boxrec, surge a raíz que hay muchos peleadores que a criterio de ciertas personas, dicen que son peleadores que no cumplen un requisito o que el record no justifica que peleé con otro que tiene mejor récord, pero eso pasa porque no suben muchos combates, es una falta de compromiso con el boxeo”, dijo.