Fátima Islas desapareció desde hace dos meses en Tijuana

Tijuana, BC.- Dos meses han transcurrido desde que Fátima Islas, de 34 años, desapareció en Tijuana.

El 7 de mayo de 2022, a las 20:00 horas, salió del domicilio que comparte con una amiga en el fraccionamiento Villas de Alcázar, diciendo que iba a cenar con unos amigos, pero no regresó, desde entonces se desconoce su paradero.

“Hoy mi hija Fátima Islas cumple dos meses sin saber nada de ella, ruego al Padre Celestial que me siga fortaleciendo para vencer este desafío el cual estoy viviendo y que ‘no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo’. Se que la tendremos de regreso a casa " hay que tener paciencia para aceptar la voluntad de nuestro padre celestial. Y le pedimos a la persona que la tiene que no la pueda regresar y si no con una llamada anónima nos diga dónde la tiene para poder ir por ella no vamos a tomar represalias contra nadie nada más la queremos de regreso en cualquier condición que la tengan”, escribió la madre en las redes sociales del Colectivo de Búsqueda de Desaparecidos, Todos Somos Erick Carrillo.

Fátima tiene ojos color café, cabello castaño oscuro lacio a los hombros, tez morena clara, mentón oval, peso 60 kilogramos, estatura 1.60 metros, complexión delgada, boca mediana, labios delgados, caja escasa arqueada, nariz aguileña, frente amplia y orejas medianas.

Como señas particulares tiene un lunar grande en abdomen, y los dedos meñiques los tiene curvos desde el nacimiento.

Al momento de su desaparición vestía blusa blanca y pantalón claro.

Cualquier información sobre el paradero de Fátima Islas, favor de comunicarse al 911 o al número de denuncia anónima 089.