Familias de Tijuana marchan por la vida y la paz

Tijuana, BC.- Bajo el lema “Familia, fuente de vida y camino para la paz”, este sábado se realizó la XXIII Marcha por la Familia, la Vida y la Paz 2023

La cita fue desde las 8:00 horas en la calle Santa María, a un lado del antiguo Toreo de Tijuana, lugar donde se organizaron para partir y concluir con la celebración eucarística en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno.

Los asistentes mencionaron que el propósito de la marcha era para educar a las familias, escuelas, parroquias y buscar la vivencia de valores de manera transversal en quienes conforman la comunidad social.

Marchan contra el aborto

“Que no aprueben ya el aborto, por los niños no nacidos, estamos aquí para apoyar a la familia, la paz. ¿Cómo está eso de que ahora ya no quieren hijos? Solo con un perro, esa no es la familia”, dijo María Antonia González, de 66 años, quien compartió que desde que se hacen las marchas ella sale.

“Desde hace años soy católico, vengo a apoyar el movimiento provida, la familia y la paz, deseemos que se fomente la paz con tanta violencia que hay y que se apoye a la familia”. Expresó Eduardo Aguilar de 73 años.

“Estas marchas se vienen realizando desde hace 23 años, queremos establecer en Tijuana los valores principales y por eso luchamos por la vida, la familia y la paz”, mencionó el padre Luis Enrique Castillo de la parroquia la Ascensión del señor en la ampliación Guaycura.

Decenas de familias participan

Fueron no menos de mil personas entre niños, adolescentes, adultos y adultos mayores los que asistieron, algunos acompañados por sus mascotas. Autos portaban globos e imágenes de figuras santas de la Iglesia católica, también en un par de tráilers montaron una iglesia rodante donde dos mujeres iban rezando de rodillas y en el techo de una camioneta llevaban la figura de un feto gigante.

Al término de la marcha en el Auditorio Municipal, el Arzobispo, Francisco Moreno Barrón, ofreció una misa.

Detalle:

Quienes no pudieron asistir podrán seguir la marcha y la misa a través de: la transmisión online de la XXIII Marcha y de la Santa Misa a través del sitio web de la Arquidiócesis: www.facebook.com/IglesiaTJ y por radio en la 1470 AM.