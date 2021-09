Faltan más de 127 mil personas de certificado de Covid-19

Tijuana, B.C.- En Baja California 127 mil 160 personas mayores de 18 años faltan de obtener su certificado de vacuna AntiCovid-19, informó el delegado Único, Alejandro Ruiz Uribe.

Aseguró que de 2 millones 387 mil 814 personas ya obtuvieron el documento de las 2 millones 514 mil 974 inmunizadas.

Ruiz Uribe detalló que el 41% de los trabajadores de la educación, de un total de 77 mil 451 faltan del certificado de la vacuna contra el Covid-19; y de las personas privadas de su libertad el 94%, de un total 13 mil 609 registradas.

Asimismo, del personal de salud dijo que se vacunaron a 76 mil 769 trabajadores, de ellos 3 mil 854 carecen del certificado.

El delegado justificó que el retraso se debe a que las mujeres y hombres respondieron de manera incorrecta el formato con teléfonos donde no se les han podido localizar o CURP falso, además de los registro se acumularon en el gobierno federal.

La gran mayoría no hizo su registro (en internet), no los íbamos a rechazar por eso, los recibimos, fue un proceso muy cansado para hacer la operación de todos los datos de las personas. Cuando fue masivo el asunto, pues no quedó de otra más que las personas llenarán los datos, porque no había de otra”, declaró.