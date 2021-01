Falta de presupuesto frena tribunales electrónicos en BC

TIJUANA, B.C.- El hecho de que los tribunales virtuales se mantuvieron relegados en el estado pese a que se implementaron desde 2016 en el estado tuvo como resultado una saturación por el número de abogados que buscaron darse de alta cuando inició la pandemia por Covid-19.

En entrevista con GRUPO HEALY, el Magistrado Alejandro Fragozo López, presidente del Tribunal Superior del Estado, explicó que una de las problemáticas principales para el sistema de justicia al establecerse las medidas de confinamiento en el estado fue la falta de conocimiento por parte de los abogados en el funcionamiento del tribunal electrónico.

Fragozo López apuntó que, de 2016 a inicios de 2020, únicamente 4 mil abogados fueron dados de alta para utilizar las salas virtuales; al decretarse la pandemia, 14 mil solicitaron su firma electrónica en un periodo de dos meses.

¿CUÁL ES SU PLAN DE TRABAJO PARA LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS?

Básicamente los tres ejes de nuestra administración son la justicia familiar, justicia alternativa y el fortalecimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal En la justicia familiar, la implementación de centros de convivencia familiar en todo el estado, no tenemos ninguno.

Es algo muy importante la justicia familiar, ha estado muy relegada por muchos años. Visto que la gran cantidad de la población está yendo a los juzgados familiares, forzosamente es una necesidad apremiante el fortalecer esa área del derecho con una creación de juzgados y centros de convivencia familiar.

La justicia alternativa es otro de los ejes principales, no todo se resuelve en un juzgado; asuntos que la gente ha tenido de 40, 50, 100 mil pesos, sucede que la gente opta por perderlo.

Vas con el mecánico, vas a la tintorería, vas por algún servicio y te quedan mal por 60 mil pesos la gente no contrata un abogado porque sabe lo que le va a costar; es algo que se tiene que solucionar.

Está íntimamente ligado al sistema penal, que si bien es cierto le llama “Nuevo Sistema”, no es tan nuevo, definitivamente no ha cumplido como la sociedad lo hubiera deseado, no hemos tenido el apoyo de diversos sectores estatales para poder crecer y poder dar el servicio que la ciudadanía se merece.

El sistema de justicia penal aquí en Tijuana se había planeado y proyectado para 32 jueces hace cinco años, empezó con doce y ahorita tenemos trece, uno más en cinco años, ni siquiera abrimos con los 32 y no hemos crecido.

Foto: Sergio Ortiz

EL 2020 FUE UN AÑO ÚNICO A RAÍZ DE LA PANDEMIA ¿CUÁL FUE LA AFECTACIÓN MÁS GRANDE CON LA QUE USTEDES SE ENCONTRARON EN EL TRIBUNAL?

La afectación más grande al principio fue común a todos, era una cuestión de desconocimiento de la situación, desconocimiento del lapso de tiempo, cuándo iba a terminar, cuánto iba a durar.

Definitivamente el primer problema que se presentó de manera importante fue el desconocimiento por no saber si esto iba a terminar, si íbamos a volver, se empezó a utilizar el semáforo y obviamente, conforme lo fueron dictando las autoridades de salud, nosotros fuimos acortando los protocolos.

¿SE CUENTA CON EL PORCENTAJE DE LAS AUDIENCIAS O PROCESOS LEGALES QUE SE VIERON AFECTADOS A RAÍZ DE ESTE CIERRE?

Tenemos un aproximado, tomando en consideración que debemos diferenciar las audiencias que no se celebraron en el periodo que estuvo cerrado o los inicios que no se presentaron o el proceso que se venía desarrollado y que obviamente se vio paralizado y se reinició en el mes de junio.

En materia penal, por ejemplo en Mexicali, se estaban celebrando cien audiencias diarias y aquí en Tijuana un número similar, y en materia civil corren por los mismos números.

En tecnología, como ya estamos en Baja California con un código nacional de procedimientos penales, ese ordenamiento si contempla las audiencias de forma electrónica, las audiencias por “zoom”; ahí no tuvimos ningún problema.

El problema es en materia civil, ahí no se encuentra reglamentado en el código de procedimientos civiles del estado las audiencias electrónicas, ahí es donde hemos batallado.

ALGUNOS ABOGADOS COMENTAN QUE EL TRIBUNAL VIRTUAL PRESENTABA ALGUNAS DEFICIENCIAS, QUE ERA MUY LENTO ¿YA SE HA SOLUCIONADO ESO?

No es que el proceso sea lento, lamentablemente no tenemos la cultura todavía y lo teníamos un poquito relegado.

El tribunal electrónico se instauró cerca de 2016 para la ciudad de Ensenada y Mexicali, obviamente para algunos juzgados lo instalamos el año pasado en Tijuana. Para eso te tienes que registrar, debes tener una firma electrónica y eso es lo que se les estaba haciendo un poquito complicado.

Primero, la gente no le tenía mucha fe, en esos cuatro años se registraron 4 mil abogados. Cuando se dio la pandemia y luego abrimos, todos los abogados se fueron a registrar y eso era lo que era muy lento, porque de 4 mil subimos a 18 mil en un periodo de dos meses.

El detalle que tenemos ahorita es que esa plataforma del tribunal electrónico requiere ciertas especificaciones en los equipos de cómputo que ahorita no tenemos.

Requerimos presupuesto, no nos fue muy bien, entonces requerimos una cuestión presupuestal para poder echar andar el tribunal electrónico y que todo el Estado lo tenga.

Estamos muy limitados en cuestión presupuestal y eso es el problema; el problema de la administración de la justicia el día de hoy es la limitación presupuestal.

EN EL TEMA DE INFRAESTRUCTURA ¿CONSIDERA QUE SON SUFICIENTES LAS SALAS DE AUDIENCIA?

Tenemos una limitación presupuestal. Tenemos un presupuesto de cerca de mil millones de pesos cuando el presupuesto del Gobierno del Estado es de 58 mil millones, eso significa que menos de dos centavos de cada peso es lo que se destina en el gobierno a la justicia.

Hasta el año pasado teníamos solamente cuatro salas de audiencia en la ciudad de Tijuana, entonces es evidente que con esas cuatro salas no podemos dar el servicio; se crearon ocho salas más pero, por cuestión de la pandemia no las hemos inaugurado. Estamos haciendo salas virtuales por “Zoom” que también nos cuestan.

EN EL TEMA DE SERVICIO MÉDICO FORENSE, EL AÑO PASADO SE LLEVARON A CABO ALGUNAS MANIFESTACIONES PORQUE SE PLANTEABA QUE DEPENDIERA DE LA FISCALÍA, ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?

El Servicio Médico Forense actualmente está con el Poder Judicial, si supimos, lo analizamos, pero consideramos que para que exista una objetividad en cuanto a la investigación debe persistir dentro del Poder Judicial y obviamente volvemos al mismo tema presupuestal, si es importante analizar eso y ver la necesidad presupuestal para poder dar el servicio que Baja California se merece.