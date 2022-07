Falsas ofertas de trabajo y secuestro sufren migrantes

Tijuana, B.C.- Las promesas falsas ofertas de trabajo y secuestro es parte del calvario que sufren los migrantes nacionales y extranjeros en México.

Además de abandonar sus comunidades por amenazas del crimen organizado, sin saberlo son víctimas de traficantes de personas en su intento de llegar a Estados Unidos.

Evangelina y Carmen son migrantes de Michoacán y Honduras, respectivamente, quienes en situaciones diferentes fueron abusadas sexualmente y secuestradas en Tijuana.

Relataron que para salir del cautiverio aprovecharon que sus captores, pero no denunciaron el delito por temor a las represalias.

Ambas mujeres actualmente están embarazadas como resultado de la violación.

Qué más quieren. Ya no tenemos nada, solo problemas. No tenemos una vida. Uno vive amenazada. Tenemos miedo porque no tomaron fotografías", expresó Evangelina.