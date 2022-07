Preocupa a los restaurantes ser privados de agua por los tandeos

Tijuana BC.- El Programa Contingente de Administración del Agua implementado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) seguirá presentándose en la ciudad, lo que preocupa a giros comerciales vinculados a restaurantes y hoteles.

Tras un sondeo realizado a restaurantes de la Plaza Loma Bonita, quienes tuvieron el corte del servicio los días miércoles y jueves, manifestaron que era importante tener el recurso hídrico para dar mantenimiento a los negocios.

Complicaciones por tandeos

Josué Domínguez, gerente de un restaurante de antojitos mexicanos, comentó que fue complicado pasar por los tandeos ya que esto dificulta la operación de los trabajadores en el lavado del establecimiento y mantenimiento de baños.

“La pasamos difícil hasta cierto punto, no pudimos darle el mantenimiento que hubiéramos querido, aunque no afectó tanto porque el corte fue entre semana y usualmente no hay picos fuertes de clientes esos días”, aclaró.

Renata Alvarado, empleada de un restaurante italiano, mencionó que en su caso se limitan mucho sus labores por no contar con el recurso hídrico, por lo que la exigencia del trabajo aumentó considerablemente.