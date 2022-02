FGE investiga caso de Camila, menor sustraída en Tijuana

Tijuana, BC.- Ante la sustracción de Camila Martínez Valdez, el pasado 19 de enero, la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aclaró que desde la Fiscalía General del Estado (FGE), se está trabajando desde el inicio del caso para recopilar información.

La mandataria comentó que hay una estrecha coordinación entre la Fiscalía y el Poder Ejecutivo del Estado para resolver el caso y dar con el paradero de José Martín Martínez Cruz, padre de la niña de dos años, que padece autismo en nivel 1.

“Queremos garantizar a la familia de Camila que se está haciendo el trabajo necesario para que la niña regrese con ellos lo antes posible”, afirmó la Gobernadora.

Foto: Carlos Hernández

Ávila Olmeda aseguró haberse puesto en contacto con la madre de Camila, para hacerle saber que existe el apoyo de parte de las autoridades con el tema y mostrar solidaridad con la mujer afectada.

La funcionaria no brindó más información ya que dijo no querer entorpecer o poner en peligro la estrategia de investigación, así mismo, Ricardo Iván Carpio Sánchez, fiscal general del Estado, no emitió ningún comentario respecto al tema.

La investigación avanza con lentitud

Viridiana Valdez Burgara, madre de Camila, confirmó que la gobernadora se comunicó vía telefónica con ella durante el martes, para pedirle su confianza y paciencia respecto al trabajo que el Gobierno del Estado sigue realizando.

Sin embargo la madre de la menor sustraída, comentó que la fiscalía no ha compartido información nueva con ella desde hace días, además de haberle pedido más paciencia respecto a las investigaciones.

“No me han dado nada de información, me dijeron que fuera paciente, que todo estaba fluyendo bien” platicó la mujer afectada, quien dijo que tras más de dos semanas, no ha sabido nada sobre el paradero de su hija.

Fotos: Cortesía

“Lo último que supe fue que el padre de la niña abandonó su trabajo a las 9:45 horas el cinco de febrero y desde entonces no se presentó”, describió Valdez Burgara, quien dijo desconocer dónde se encuentra José Martín Martínez Cruz, el padre de la niña.

Valdez Burgara también negó conocer o haber tenido algún contacto con el fiscal general, Ricardo Iván Carpio Sánchez, referente a las denuncias que presentó en la Fiscalía y al seguimiento de las mismas.