Expropiación del Campestre es por falta de 'áreas verdes': Bonilla

TIJUANA, B.C.- El proceso para calcular con exactitud el avalúo de la indemnización de la expropiación del Club Campestre de Tijuana podría llevar 24 meses, indicó el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

El gobernador insistió que la iniciativa es porque existe una necesidad de áreas verdes para la ciudad, la cual beneficiará a toda la comunidad de Tijuana.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En entrevista con GRUPO HEALY también opinó sobre los diferentes aspirantes a la gubernatura, habló de las diferencias que ha tenido por los cobros de agua y sobre su futuro una vez que deje su cargo público.

Se publicó el decreto para la expropiación del Campestre, ¿Qué sigue en materia legal?

Es el proceso normal de una expropiación. Hay un proyecto de parque, de un campestre para la ciudadanía, un pulmón importante de distracción para los residentes de Baja California, en lo particular Tijuana. La expropiación, como todos ustedes saben, es el determinar ciertos espacios que son importantes para la comunidad, para la general de la ciudadanía.

Ese proceso va a seguir, ellos tienen, obviamente, por su parte sus argumentos, los van a presentar, se van a ventilar. Ellos están notificados ya, se les notificó ayer lo de la expropiación, ellos tendrán que acudir a las instancias que consideren importantes para ventilar el asunto.

Al final del día se va a tener que hacer lo que es mejor para la comunidad, no nada más para un grupo elitista que nunca compraron la propiedad, y la explotan.

¿Cómo beneficia a Tijuana la expropiación del Club Campestre?

Es un pulmón para los jóvenes de las diferentes colonias de Tijuana necesitadas por áreas verdes, que no tienen, porque los gobiernos anteriores, los últimos 30 años, no se han preocupado por eso.

Todos sabemos la desgracia del Parque Morelos, de un parque de 400 hectáreas que ahora escasamente son 60 hectáreas y lo destrozaron para hacer maquiladoras, para hacer centros comerciales.

No hay un lugar que dijeras tú significativo donde puedan llevar los domingos a las familias a recreo, entonces es una cosa muy importante, es una necesidad de la sociedad.

¿Cuál es el avance del cambio de oficinas del Centro de Gobierno? ¿Por qué hacer este cambio?

Por un lado, tienes Estados Unidos, por otro lado, tienes el mar, no hay que crecer más que para el Este, es donde está la nueva Tijuana. El argumento que yo he tenido desde el principio de mi gobierno es un gobierno que debe de atender al pueblo.

Ahí donde estaba antes es un edificio que ya estaba muy disfuncional, por diferentes razones, el 80% del edificio se estaba usando básicamente para archivo, oficinas que realmente no se utilizaban y las estaban usando para archivo.

Pero más importante, no tenía acceso a la población, ahí llegabas tú, te subías por un elevador, el gobernador se metía a su oficina y nadie lo veía, estaba diseñado como para que el gobernador no tuviera que enfrentar a su gente.

Aquí va el gobernador directamente a pie y la gente lo puede abordar al gobernador, eso es lo más importante, que el gobernador sea accesible al pueblo, por eso es primordialmente el movimiento.

Foto: Gustavo Suárez

¿Continúan las acciones para exhortar a empresarios y ciudadanos al pago de agua y servicios de la Cespt?

Si claro. Ahora estamos con más aplicaciones tecnológicas. Cada día la gente paga más a través de las redes y del internet, entonces ya las oficinas gigantes que se necesitaban ya no se necesitan.

¿Está garantizado el suministro de agua para verano o se contemplan tandeos?

El problema histórico de Tijuana obviamente es que nunca hay suficiente agua para verano, y no nada más tiene que ver eso con la cantidad de agua que pueda existir para el uso, o sea la oferta del agua. Tiene mucho que ver con la energía, que es muy cara la energía, y para que llegue el agua a Tijuana pasa por el acueducto, y el acueducto singularmente es lo que más nos cuesta en energía.

Es una cuestión de costo de energía, sí tenemos dinero para pagar energía, que cada día está más cara, por eso es que nosotros buscamos que este Estado sea autónomo, independiente en ese aspecto, de que no tenemos que depender de energía que viene de Estados Unidos.

No estamos conectados a la red nacional, entonces eso nos hace a nosotros muy vulnerables y nos impide el crecimiento, además de que ya tenemos un déficit muy grande de energía que vamos a necesitar para verano.

Tal vez vaya a haber tandeos, tal vez no tan frecuentes como este año pasado, porque hemos tomado muchas medidas y hemos hecho más eficiente el sistema de entrega de agua.

Foto: Sergio Ortiz

Pero el crecimiento de Tijuana es tal que nunca puedes alcanzar, es una ciudad que crece un kilómetro y medio diario, de por sí traes un rezago, es imposible estar al tanto con el crecimiento.

¿Cómo ha sido gobernar en medio de una pandemia?

Básicamente nos tocó bailar con la más fea, esta pandemia que vino a distraernos de todas las actividades y el proyecto de gobierno que yo traía de principio, pero ya completamos 96 de los 100 puntos.

La pandemia vino a cambiar las prioridades y los recursos del gobierno. Nos agarraron sin médicos. A raíz de que cada año se quedaban tres mil, cuatro mil jóvenes sin escuela en la universidad, porque el gobierno pasado no les pagaba lo que les debía para infraestructura y para crecimiento de la matrícula de medicina.

¿Cuál es la estrategia para los hospitales ante la tercera ola de contagios de covid?

Nos estamos preparando. Estamos ahorita muy preocupados porque estamos viendo el inicio de la tercera ola de la pandemia, y no nos va a agarrar desprevenidos, pero de todas maneras tenemos circunstancias que no se pueden superar en ocho meses.

Esta tercera ola estamos ya más preparados porque vamos a terminar esta semana con la segunda vacuna, la segunda dosis de los adultos mayores de 60 años para el estado de Baja California.

Seremos el primer estado en complementar a todos sus adultos con la segunda dosis en todo el país.

¿Cómo va el piloto para el regreso a las escuelas?

Muy lento, cuando estábamos a punto de irnos a verde, estábamos nosotros ya por instrucciones del Gobierno Federal de empezar a hacer la planeación para empezar paulatinamente el regreso a clases. Pero con la tercera ola, como ha venido de contagios, hemos tenido que retroceder, porque inclusive ha incrementado la ocupación de camas en los hospitales, el contagio ha subido en las últimas dos semanas.

Hablando de la vacuna, ¿se la puso, se la va a poner, cree en ella?

Claro que sí creo en la vacuna, pero me la voy a poner hasta que el último bajacaliforniano se haya vacunado. Su Gobernador no va a tomar una vacuna que un ciudadano no la tenga, yo voy a ser el último.

¿Qué respuesta tiene ante los ataques a corporaciones y policías de unos supuestos integrantes de un cartel?

Son tácticas intimidatorias, no sabes si creerlas o son politiquerías, en tiempo de elecciones se presta mucho a la intimidación. No puedes ignorarlas, pero tampoco te puedes distraer de tu trabajo cotidiano, ni te debes de asustar.

Sabemos que tocamos intereses muy grandes cuando se hace lo correcto, hay grupos que se han sentido intocables sistemáticamente y nosotros no nos hemos detenido para señalarlos o para enjuiciarlos.

La Fiscalía, que es una responsabilidad independiente, es autónoma, pero con una coordinación con gobierno federal, estatal y municipal, tiene sus prioridades y son combatir la delincuencia en muchos rangos y parte de eso son los cárteles criminales del crimen organizado

No nos vamos a intimidar ante las amenazas, lo digo fuerte y quedito, esos videos tienen un propósito de intimidar al gobierno en turno para que se baje la intensidad de la lucha contra el crimen, pero no nos va a cambiar nuestra manera de gobernar.

En el Valle de Mexicali han aumentado los asesinatos, al grado de que el Consulado de Estados Unidos lanzó una alerta de viaje a su población, ¿qué opina de esta alerta y qué acciones se están tomando?

Somos muy respetuosos de las decisiones que ellos tomen. Yo siempre digo primero hay que hacer una alerta, pues la mayor parte de las armas vienen de allá, para mi es el generador de violencia número uno la cantidad de armas que vienen de Estados Unidos.

El proyecto que tenemos en todo el Estado es seguir combatiendo como lo estamos haciendo, entendemos que estén preocupados, nosotros también estamos preocupados por lo que pasa de aquel lado, pero todo el tiempo el pasto del vecino es más verde ¿no? Y yo digo en este caso Estados Unidos nos debería de ayudar a hacer lo propio vigilando sus fronteras.

Lo vemos muy seguido en sus transmisiones en “encontronazos”, ¿se considera peleonero?

Para nada, lo único que hago es defender los intereses del Estado y si alguien ataca injustamente a nuestra política, ya no es el tiempo de antes de quedarse callado.

Si te dice alguien algo, por ejemplo, dicen que me estoy peleando con los empresarios porque les cobro el agua, pues que la paguen y nadie se pelea con ellos, es muy sencillo, que cumplan con sus obligaciones.

Ayer cerraron dos casinos en Ensenada, pero no pagan los impuestos, que paguen sus impuestos y no va a pasar nada, pero están acostumbrados a no pagar, ni impuestos ni predial, ni agua ni drenaje, porque han podido.

Cuando sales y les cobras, pues que peleonero es, se está metiendo con nosotros los potentados. Yo represento al pueblo, no a las cúpulas. Esos que dejan de pagar impuestos son los primeros que exigen servicios: El hipódromo no pagó agua por 18 años, el aeropuerto por 24 años, les tuve que cobrar y no me quedó de otra más que cortarles el agua para que pagaran.

Si eso es pelearme, pues me voy a pelear todos los días.

¿Qué le falta por hacer en la gubernatura?

Muchísimo, hay todavía muchas colonias marginadas que no tienen los servicios, colonias que les pusimos el agua nosotros que tenían 30 años sin agua. Falta infraestructura hídrica, saneamiento, urbanización, alumbrado, seguridad, nunca terminas, haces lo que puedes.

¿Ya tiene pensado qué hará una vez que concluya su periodo? ¿Regresa al Senado, a la Delegación Federal o qué tiene contemplado?

Existe la posibilidad de que regrese a mis empresas también, es una de las cosas que he tenido descuidada el tiempo que tengo en este proyecto, pero no me atrevo a decir a donde porque va a depender de las circunstancias. Ahorita lo que tengo en mente es terminar mi administración y hacer lo que pueda hasta el último día y asegurarme que los proyectos que iniciamos que no queden concluidos que se concluyan

¿Cómo ve que Arturo González va de candidato a diputado por el Verde, en un distrito donde no van en alianza con Morena?

Hablando de chapulines, ¿no?, no lo aceptó su partido, y la última vez que supe quería ser gobernador, y después presidente municipal, y después regidor, y ahora diputado por otro partido, ¿qué necesidad?

Es bochornoso que tu partido no te acepte, irte a otro partido, o sea, no sé, cada quien, ¿verdad?, Yo nunca pertenecí a ningún partido, es la primera vez que yo participo con un partido, con Morena, porque me tocó construirlo aquí.

Cuando usted asumió dijo ‘voy a meter a Kiko Vega a la cárcel’, ¿en qué va esto?

Va muy bien, nosotros ya hicimos en el estado lo que teníamos que hacer, que era empapelarlo,presentamos la denuncia ante la Fiscalía, a Kiko Vega ya se le empapeló, no nada más a él, a su esposa.

Y la pandemia vino a retrasar muchas cosas, una de ellas era la información que necesitamos de las instituciones bancarias sobre las transacciones que tenía en los bancos, cosas que la UIF ya lo tiene bajo su lente.

Entonces a Kiko Vega le ha ayudado la pandemia, ahora sí que le quedó como anillo al dedo, pero ya está empapelado, no nada más él, sino el ¿qué era? presidente del PAN estatal, Ovando Patrón, también ya tiene orden de aprehensión.

Pero Kiko Vega ya está en un proceso muy cercano, su señora esposa también se le sorprendió con un fraude, ya regresó el edificio con el que se pretendía quedar y los seis millones de pesos que se había llevado.

¿Ya los regresó?

Yo no sé si ya los regresó físicamente, sé que hay un compromiso por escrito a regresarlos, no he platicado yo con la fiscalía de eso, pero si tengo entendido que los está regresando.

¿Algún mensaje que le quiera dar a los Bajacalifornianos que ahora no lo están viendo a diario?

Si, algunos tristes, pero otros muy contentos ¿no?, hay de todo.

Decirles nada más que este gobierno sigue trabajando, vamos a trabajar hasta el último día de nuestra gestión, y decirles que se cuiden mucho, que el Covid está muy presente, es la tercera ola de contagio, que dicen los expertos que es mucho más contagiosa y mucho más mortal que la primera y la segunda.

Sabemos que vienen tiempos de elección, no vayan a contagiarse, si alguien los invita a un acto multitudinario no vayan, los quieren contagiar, nomás vayan a votar, es todo.