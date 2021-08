Exigen migrantes vigilancia en albergue

Tijuana, B.C.- Autoridades del Ágape A.C. exigieron a las autoridades mayor vigilancia para proteger a las familias migrantes, quienes buscan protegerse de las amenazas del crimen organizado.

Ayer se manifestaron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH), en donde buscaron apoyo para interponer una denuncia para pedir protección a la Secretaría Gobernación.

Alberto Rivera Colón, director de la AC, relató que el pasado miércoles cuatro hombres presuntamente de una banda delictiva irrumpieron en las instalaciones del albergue en busca de migrantes.

Expuso que esa acción ocasionó temor entre las familias debido a que la mayoría abandonaron sus natales por el acoso de los generadores de violencia.

Los ataques

“Están buscando a migrantes, ya se metieron al albergue, ya saben que no están ahí, pero no sé si están en peligro los otros albergues. Es muy importante que esto lo sepan las autoridades, porque si no lo hacen, no van a vigilar”, declaró Rivera Colón.

Así mismo, hizo un llamado para que también se vigile el campamento de El Chaparral en donde los mismos migrantes reconocen que hay personas que violentan a las familias.