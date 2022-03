Exigen asignación de un profesor en la primaria California

Tijuana, B.C.- Un grupo de madres de familia exigió a la secretaría estatal de Educación la designación de una profesora o profesor para sus hijos, quienes desde agosto de 2021 no han tenido clases en la primaria federal California.

Expusieron que la problemática se agudizó cuando los maestros se levantaron en paro de labores por la falta de pagos y suspendieron las actividades virtuales.

Johanna Ruiz dijo que actualmente su hijo de primer grado no tiene clases virtuales ni presenciales y desconoce hasta cuándo serán retomadas.

Comentó que la única opción que le dan las autoridades educativas es que busque otra escuela en el sector público o privado.

Ahora que las clases son ya presenciales no tiene profesor. No se me hace justo que se quede sin escuela. La directora nos dice que no esperemos, nada más”, expresó Ruiz.