Destaca Gina Villalobos donde predominan los hombres

Tijuana, BC.- De los 17 organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, solo dos son presididos por mujeres, una de ellas es Gina Villalobos González, líder de la Cámara Nacional de Comercios Pequeños (Canacope) en la ciudad.

El camino no ha sido fácil, enfrentó momentos difíciles, pero salió adelante junto a sus dos hijos tras haber sido víctima de abuso psicológico, emocional y económico.

Originaria de la Ciudad de México, en 1988 migró a Mexicali y en 1997 se mudó a Tijuana con el objetivo de estudiar la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), de donde egresó en 2001.

“Siendo instruida en Derecho no me sentía segura de poder acceder al sistema de denunciar por miedo, todo esto nos empuja a ver como es necesario en estas generaciones se deje de emplear y cómo tenemos que luchar más allá de las manifestaciones del 8 de marzo”, expresó.

“Siempre hay una mujer que las puede ayudar y escuchar, he tenido la energía para que otras me puedan contar estas cuestiones de violencia desde lo legal hasta lo emocional, no es difícil tomar decisiones por miedo, tenemos que ser empáticas entre nosotras, no importa cuantas veces regreses a lo mismo siempre tenemos que estar ahí”, expresó Villalobos González.

Abre brecha

Villalobos González también es vicepresidenta Nacional de Responsabilidad Social e Inclusión en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Turismo (Concanaco) de México, así como Socia y Secretaria General de la Barra de Abogadas de Baja California.

“Es una experiencia gratificante a nivel nacional con Concanaco donde predomina el género masculino, se rompieron paradigmas en que ellos solo pueden estar al frente de un organismo empresarial”, manifestó.

Manifestó que ha sido un reto para las mujeres líderes cambiar la percepción de los “clubes de varones empresarios” para abrir más espacios de poder para la comunidad femenil.

Comisión dirigida por mujeres

Detalló que en todos los organismos es obligatorio que haya una comisión dirigida por la figura femenina, pero no es común que sean electas presidentes.

“Estamos llegando a las cabezas y tiene que salir de los organismo por el contexto que estamos viviendo de un momento a otro el CCE será dirigido por una mujer”, agregó.

Señaló que ahora es necesario que las madres le comenten a sus hijas que pueden desempeñar diferentes roles en la vida.

“En mi generación existían formas de vivir o de pensamiento que se ha inculcado de hasta dónde podía llegar la mujer y cuál era su rol dentro de la familia”, manifestó.

Mencionó que son importantes las marchas y alzar la voz de las mujeres en este país por ello invita a fortalecer los valores, la educación, amor propio en las niñas y niños para brindarle las herramientas para que sean adultos profesionales.