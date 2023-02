Exigen alumnos de preparatoria mayor seguridad en sus escuelas ante amenazas de tiroteos en Tijuana

Tijuana, Baja California.- El pasado jueves 16, a raíz de una persecución y búsqueda de un criminal tras el asesinato de un hombre en zona Río, escuelas del área resguardaron a los estudiantes que se encontraban en horario de clases.

Me da mucho miedo esta situación, como estudiante me esfuerzo todos los días, como para que algo pase y arrebate mi futuro, no me gusta que mis pensamientos y acciones sean condicionadas por la inseguridad y la violencia que hay en la ciudad”