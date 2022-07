Exigen abogados resultados en el tema de seguridad

Tijuana, B.C. -“Todos hemos sido víctimas y nuestro gremio no ha sido la excepción y desafortunadamente en todos los municipios ha habido pérdida de vidas por parte de esta comunidad jurídica, por lo que es una asignatura que tenemos pendiente, un reclamo con el Gobierno del Estado, porque no ha dado resultados en las investigaciones correspondientes y sabemos que hay recursos y persona, por lo que ya no queremos excusas”, señaló Catalina Salas Bravo.

La presidenta de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo) manifestó que ante este panorama, las autoridades tienen como retos el mejorar el sistema de justicia penal que es un reclamo no solo de los abogados, sino de la propia ciudadanía, y llevar a cabo la capacitación para la certificación de abogados para litigio en materia penal y adolescentes.

Además, agregó, la asistencia a cursos de capacitación para el tribunal electrónico, en materia laboral con la implementación de los juicios laborales y en materia familiar y civil ya que está por aprobarse el código nacional de procedimientos civiles y familiares.

“La Fedabo nació con el fin de unir fuerzas de todos los abogados en el Estado para mejorar el tema de la impartición de justicia y alzar la voz para hacernos escuchar y hoy estando unidos y fuertes como un gremio que es determinante en la sociedad, es que le pedimos compresión al presidente al poder judicial, Magistrado Alejandro Fragozo para que los empleados de dicho poder sean empáticos con el abogado litigante".

También que reconozcan que somos nosotros quienes hemos contribuido al crecimiento del poder judicial con sus diferentes demandas civiles, mercantiles, familiares, añadió.

“Por nosotros es que han crecido el número de juzgados, las salas regionales y obviamente el propio personal, por ello pedimos esa empatía y buen trato hacia nuestro trabajo”, expuso durante la conmemoración del Día del Abogado.