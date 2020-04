Exige gobernador al IMSS acelere pruebas por Covid-19 

El gobernador Jaime Bonilla Valdez, demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California acelerar las pruebas y acabar con el rezago de 481 casos de Covid-19 de pacientes sospechosos que tiene.

El mandatario estatal, pidió al secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, apoyar a la dependencia federal a través de los 4 laboratorios de la red estatal, para tener a la inmediatez los resultados de las pruebas rápidas PCR-COVID-19.

Al respecto, el titular de Salud en nuestra entidad, informó que ya se acordó con el IMSS que, de las 481 pruebas pendientes que se enviaron al Hospital “La Raza”, en la Ciudad de México (CMDX), 200 podrían realizarse en los laboratorios locales.

El mandatario estatal, recalcó la importancia de tener actualizadas las cifras de las personas confirmadas y de los fallecidos por coronavirus, con los resultados de laboratorio “en mano”.

“Si no estamos complementando la información al momento, no son datos fidedignos; siempre he dudado que en plena era tecnológica, y de la instantaneidad de la información, no se den a conocer el mismo día por parte de la Federación”, insistió Bonilla Valdez al señalar que esto se refleja en perjuicio de Baja California.

La Secretaría de Salud tiene una base de datos amplia de las víctimas por el coronavirus, que incluye nombres, edades, antecedentes clínicos y la institución de salud donde falleció, que está sujeta a los tiempos de los laboratorios de IMSS en CDMX, para entregar los resultados, hasta entonces se sabe cuántos pacientes son positivos, sospechosos y defunciones en la entidad.