Examen de ingreso a prepa Lázaro Cárdenas será presencial

Tijuana.- Los jóvenes que deseen cursar su bachillerato en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC) deberán realizar el examen de ingreso de manera presencial.

Así lo confirmó el director de la institución, José Cruz Holguín Ruiz, quien dijo que los padres de familia recogerán las fichas de dicho trámite del 31 de mayo al 3 de junio del presente.

Detalló que del 14 al 18 de junio esperan que 2 mil 550 jóvenes participen en el concurso de selección, de ellos mil 700 serán admitidos.

"No hay más, no hay nuevos grupos, no podemos aumentar la cantidad de alumnos por grupo porque ya la tenemos en el máximo, que son 34 grupos de nuevo ingreso con 50 alumnos como tope", declaró Holguín Ruiz.

Afirmó que cumplirán con las medidas sanitarias para evitar los contagios del Covid-19, mismas que el año pasado fueron avaladas por la Jurisdicción de Salud Número 2, en representación de la Secretaría de Salud de Baja California, y esperan que este año las refrende.

El regreso a clases

El director de la PFLC adelantó que antes de que finalice este semestre realizarán una prueba piloto del regreso a clases presenciales, en donde participarán los estudiantes y maestros.

Dijo que serán pocos alumnos los que estén distribuidos en 60 salones tomando clases mientras el resto las sigue desde su hogar, con el propósito de evaluar la conexión a internet.

Holguín Ruiz sostuvo que las clases híbridas serán parte de la nueva normalidad, por lo que es importante que los padres de familia también las apoyen.

Cuando se llegue el momento del retorno a las aulas explicó que habrá tres filtros de salud, el primero será en casa, en donde los padres de familia deberán detectar síntomas de coronavirus, el segundo filtro estará en la entrada de la preparatoria y el tercero en los salones; en ambos se les tomará la temperatura y cuestionará sobre su salud.

"Estén al pendiente pero que también vayan haciéndose la idea, vayan compartiendo con sus hijos la necesidad de retomar la normalidad en las escuelas y que el hogar es fundamental, porque el primer filtro sanitario está en la casa. Los papás tienen que estar muy conscientes", destacó.