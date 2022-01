Estudiantes de preparatoria opinan ante el panorama del regreso a clases

Tijuana, B.C. – Ante el inminente regreso a clases en la educación media superior, los alumnos de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, señalaron si la unidad académica cuenta con la capacidad suficiente para el retorno seguro o no.

“Yo digo que si, talvez no es tanto tiempo de descanso como en otras preparatorias, pero se me hace bien, puede ser seguro”, detalló Alejandro García, respecto al regreso a las clases de forma casi inmediata, pues el estudiante agregó que no hubo mucho tiempo vacacional.

Detalló que la preparatoria si tiene la capacidad de operación adecuada para realizar un retorno seguro a las aulas, pues dijo que al ser una escuela de renombre, la administración tendrá que accionar a la altura de lo que se espera.

Siento que en presencial pondré 100% atención, ya que no tendré distracciones y eso es bueno, también podré convivir más con mis amigos, lo malo es que posiblemente haya contagios haciendo que la pandemia nunca acabe”, señaló Astrid Contreras Batres, estudiante de la preparatoria.

Añadió que la preparatoria tiene un amplio margen de cuidado, pues los pupitres de las aulas están marcados para marcar la distancia, además de la constante vigilancia que hace que los alumnos puedan seguir los protocolos adecuadamente.

Los protocolos de la preparatoria

René Guzmán Mejía, trabajador de la preparatoria, aclaró que para el retorno seguro a las aulas el próximo 14 de febrero, se implementarán medidas de sanidad estrictas incluso en los pasillos de la escuela.

“Habrá señalamientos como los que ya se han puesto en el suelo, la idea es marcar la circulación para que los alumnos no se encimen y no haya aglomeraciones”, detalló el administrativo.

De igual manera, añadió que probablemente se inicie con el acceso del 25% de aforo en cada grupo, dándoles prioridad a los alumnos que más necesiten la educación presencial, por falta de recursos como una computadora o internet en casa.

“La sociedad de padres apoyó para brindar 120 equipos de cómputo a los alumnos vulnerables durante el tiempo de la pandemia”, platicó Guzmán Mejía, quien realizó un recorrido por las aulas durante los exámenes extraordinarios de los alumnos.

Señaló que el plantel educativo seguirá con los filtros sanitarios activos, controlando accesos y salidas del inmueble, para de igual manera evitar contagios en su mayoría, de igual manera, lamentó que los negocios instaurados dentro de la escuela, hayan tenido que cerrar un tiempo debido a la poca asistencia durante los casi dos años de la pandemia.