Estiman afecte a las elecciones Covid y violencia

TIJUANA, B.C.- A una semana de las elecciones, especialistas advierten que la violencia política, la pandemia de Covid y las nulas propuestas de muchos candidatos son los principales factores que podrían impactar en los comicios.

Expertos coincidieron en que estos elementos podrían tener incidencia en la asistencia a las urnas en la jornada en la que se renovarán a los 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 30 Congresos locales y más de mil 900 Presidencias y Juntas Municipales.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"El abstencionismo lo vería más por el miedo a salir a contagiarse con la epidemia y en los lugares más críticos por el miedo a la violencia política, cárteles, narcotráfico, cuentas pendientes de candidatos entre sí", planteó Javier Esteinou, investigador de la UAM y estudioso de la comunicación.

También consideró que la jornada del 6 de junio cerrará unas campañas frívolas y polarizantes, que no han planteado propuestas de solución a los problemas de fondo.

Carlos Rubio, gerente de Riesgo Político en Integralia Consultores, advierte que la violencia no sólo hace que candidatos y aspirantes decidan no participar y que los ciudadanos no acepten ser funcionarios de casilla.

Esas son repercusiones, dice Rubio, pero cita una tesis de Víctor Hernández, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que documentó que en 2018 la diferencia entre el candidato ganador y los demás fue más alta en las zonas donde se registró violencia durante el proceso electoral.

"Eso significa que la gente no salió a votar porque tenía miedo a que hubiera represalias o que votaron por el candidato que había posicionado el crimen organizado para evitar represalias en su contra", dice el analista.

El miedo a contagiarse de Covid-19 durante la jornada electoral también estará presente en una parte del electorado.

Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión UNAM contra el Covid-19, consideró que si bien la mayor parte del País atraviesa por un escenario de riesgo bajo o medio, todavía hay personas que tienen temor al virus y probablemente decidan no acudir a votar.