Llama AMLO a gobernadores a cumplir compromiso y evitar fraude electoral

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los gobiernos de los estados, partidos políticos, militantes y a la población a no cometer fraude en las elecciones en puerta del 6 de junio.

Debemos hacer valer el compromiso que firmamos las autoridades con los gobernadores para que se respete la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral, no se utilice el dinero del presupuesto…que las elecciones transcurran en paz”, dijo.

López Obrador llamó a no caer “en la trampa de la violencia” y hacer valer la democracia de manera pacífica.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Que el pueblo decida, si así nos seguimos comportando será un hábito la democracia, una actividad normal, vamos a tener una vida pública caracterizada por la normalidad política, mediante una auténtica democracia, podemos hacerlo, hay condiciones inmejorables”, dijo.

El mandatario también pidió a los reporteros que cubren la conferencia matutina a evitar preguntar sobre candidatos durante toda la semana, hasta que se realice la elección.

El miércoles a las 12 de la noche se terminan las campañas; que estos 3 días y jueves y viernes no hablemos de cuestiones políticas y electorales, no lo hemos hecho, pero que no caigamos en la tentación, porque como es natural, no es nada extraño, en esta semana hay muchas pasiones”, dijo.

Y agregó: “ojalá y no me pregunten sobre este tema, que no se mencione a personas, que no se utilice esta plataforma que la ven muchos ciudadanos”.