‘Estamos bien, es lo único que puedo pensar’

Ernesto Herrera no se imaginó que el martes por la noche sería la última ocasión en la que dormiría en su casa, en la calle Circunvalación Popocatépetl.

El miércoles por la tarde, Ernesto se percató de un incendio en las faldas de un barranco ubicado a un costado de su casa, en el fraccionamiento La Sierra.

“Estábamos en la sala, llegó una vecina gritando que se estaba prendiendo el cerro, era mínimo, agarré la manguera y me puse a regar el carro pero casi no había presión; salió mi hijo el más grande a ayudarme”, recordó.

Momentos más tarde, solo pudo observar cómo el fuego se acrecentó y alcanzó las paredes de su vivienda.

“Afuera de la casita, la misma leña o el fuego se brincó y después de ahí le dije a mi esposa que íbamos a tener que salirnos, que no se iba a poder controlar; cuando regresé ya estaba todo incendiando”, añadió.

Primero, la familia

Al notar la magnitud del fuego, lo único en la mente de Ernesto fue sacar a sus cuatro hijos y esposa del inmueble, en especial a su bebé recién nacido.

“Tengo un bebé de un mes y lo que más temía era que se me intoxicara, nos salimos; lo que yo quería sacar era a mis hijos, lo material me importa pero eso se consigue el día de mañana”, dijo.

A un día del siniestro que lo dejó sin ningún objeto material, Ernesto trató de mantener una actitud positiva y enfocarse en la reconstrucción.

“Es algo impactante, no hay palabras, no puedo descifrar lo que siento y lo que pienso, estamos bien, es lo único en lo que puedo pensar; se está limpiando toda el área para que no se vuelva a prender y dañar a más vecinos”, mencionó.