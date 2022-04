Esperan asilo humanitario familias mexicanas, haitianas y centroamericanas desde hace dos años

Tijuana, B.C.- Cientos de mexicanos, centroamericanos y haitianos desde hace más de dos años esperan su turno para iniciar el trámite de asilo humanitario en Estados Unidos.

Son familias que huyeron de la pobreza y amenazas de muerte, quienes están varadas en Tijuana con la esperanza de ingresar a la Unión Americana.

La haitiana Johana dice que las autoridades migratorias de esa nación no les han negado ni aprobado el asilo, pero esperan tener una oportunidad para intentarlo ahora que abrieron la garita de El Chaparral para los migrantes ucranianos.

Comentó que desde hace seis meses vive en Tijuana, pero desde el 2017 que salió de su país busca la protección norteamericana.

No dicen nada, no hay un papel, no hay información, pero tampoco nos podemos ir de aquí”, expresó.