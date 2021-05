Esperan 30 mil adultos segunda dosis de Sinovac

Mexicali, BC.- El avión que traía la remesa de vacunas del laboratorio Sinovac a México no llegó, por lo que se vio afectado el suministro de la siguiente remesa de Baja California, destinada a las segundas dosis de los adultos mayores en Tijuana.

El secretario de salud, Alonso Pérez Rico, mencionó que cuando menos, este fin de semana no habrá vacunación con la dosis de Sinovac, por lo pronto no hay una fecha de arribo de esta remesa.

“Necesitamos más vacuna de Sinovac para terminar de vacunar a los adultos mayores, ya que el avión que venía de China, no llegó, se retrasó esta remesa y en México queda un millón de adultos mayores pendientes de vacuna Sinovac”, informó.

“Tenemos AstraZeneca, Cansino, y Pfizer, ya las demás marcas de los adultos mayores las vamos a cerrar con esas vacunas, necesitamos concretamente Sinovac, derivado de que no se tiene en el País”, declaró.

“Este fin de semana no se va a vacunar con Sinovac porque no llegó la vacuna para 30 mil tijuanenses, no se preocupen llegará la vacuna”, abundó el secretario Pérez Rico.

Cabe recordar que las personas que fueron vacunadas con Sinovac, deben aplicarse la segunda dosis entre los 28 a 35 días, a partir de la fecha en la que recibió su primera dosis, según los datos de la dependencia de salud.

Mencionó que se está en pláticas con el laboratorio Sinovac para no retrasar la llegada de las dosis.