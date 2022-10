Es todavía seguridad el tema pendiente en Tijuana

Tijuana, BC.- Los problemas de inseguridad de la ciudad aún son un reto para la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, expusieron representantes de diferentes sectores.

El presidente del Comité Vecinal de Fraccionamiento San Antonio, Bernardo Cisneros Medina; Alfa Gutiérrez Hernández, Coordinadora Académica de Pacífico Universidad; Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California; y Francisco Rubio Rangel, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, dieron su opinión sobre el primer año de gobierno de la morenista.

Entre las acciones positivas, destacaron los trabajos en materia de bacheo e infraestructura, así como los programas sociales.

Roberto Quijano Sosa

Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California

Lo bueno

Yo destacaría que la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal está enfrentando los pro- blemas con objetividad, la comunicación con el sector empresarial ha sido buena, ha habido una comunicación permanente. Tijuana de acuerdo al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública es la ciudad donde de alguna manera los delitos se han reducido en algunos rubros, eso yo lo destacaría. La reacción que tuvo la Policía Municipal de Tijua- na y los Bomberos de Tijuana el día 12 de agosto, solamente fue la Secretaría de Tijuana la que estuvo a la altura de los hechos. No hubo asesinatos, la ciudad se selló y hubo más de 45 puntos policiales, los bomberos actuaron

Lo malo

A pesar de los esfuerzos Tijuana sigue siendo una de las ciudades más violentas del mundo, los programas preventivos no han tenido el impacto que deberían porque no se les ha aplicado el recurso necesario. Valdría la pena señalar que no ha habido coordinación, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadano Municipal la vemos muy sola, actuando como primer respondiente pero sin seguir coordinando con la Federación y el Estado.

Lo pendiente

Vincular a las corporaciones de seguri- dad con la sociedad civil, comunicar de manera mucho más clara que acciones se están haciendo y se van a hacer y por supuesto le falta un compromiso real para acabar con la incidencia delictiva. Decir “en tanto tiempo voy a reducir tanto la incidencia delictiva”, creo que ese compromiso ninguna administración lo ha hecho y esta tampoco lo quiere hacer.

Francisco Rubio Rangel

Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana

Lo bueno

Hemos visto acciones de bacheo con personal activo, no hay tiempo que alcance pero hemos visto las acciones, remodelación de puentes y vialidades que urgían, la rápida acción por parte del ayuntamiento ha sido muy importante. La inauguración del carril médico en la garita de Otay es muy importante y algo que necesitaba muchísimo la ciudad, en ese sentido va a seguir mandando la señal al extranjero de que aquí está la infraestructura para más industrias.

Lo malo

La seguridad sigue siendo el talón de Aquiles del municipio, vemos el tipo de delitos que suceden a raíz de ello, la falta de coordinación entre el municipio, Estado y Federación sigue estando ahí muy pendiente de solución. Es claro que no se terminan de poner de acuerdo en el tema del transporte público, el Gobierno del Estado dice una cosa y el Ayuntamiento otra, quisiéramos que hubiera mayor coordinación en ese rubro también.

Lo pendiente

Un buen programa de combate a las adicciones porque eso es la raíz de la inseguridad, siempre escuchamos que todo está relacionado con el narcomenudeo pero ¿cuándo vamos a ver acciones del municipio para fortalecer programas para que la gente siga volteando a ver a las drogas?. La resolución del SITT, ha sido una promesa de campaña y es otro proceso que va ahí y está pendiente, el cabildo ya tiene poco tiem- po para decidir cuales serán las estrategias pero también el transporte público, necesita- mos actualización.

Bernardo Cisneros Medina

Presidente del Comité Vecinal de fraccionamiento San Antonio

Lo bueno

La Alcaldesa Montserrat Caballero le ha echa- do muchas ganas pero es un municipio muy grande, Tijuana crece a pasos agigantados, se ha inclinado a trabajar mucho por el lado de la Zona Este, entendemos que son en términos electorales votos para ellos. Ha habido un esfuerzo para acercarse con los ciudadanos, un año es muy poco para valorar sin embargo hay temas pendientes.

Lo malo

El problema es el tema de seguridad pública, no hay programas de prevención que puedan ayudar realmente a reducir los delitos, lo mismo le ha faltado tener una mayor coordinación. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ha fallado, la Alcaldesa no ha tenido esa mano derecha que se siente a dialogar con todos los sectores de la población pero sobre todo con las corporaciones policíacas.

Lo pendiente

La seguridad, no ha sabido ponerse de acuerdo con el Gobierno Federal, con el Gobierno del Estado para resolver el tema de la falta de elementos de policía, son muy pocos elementos para una ciudad tan grande. En cuestión de obra pública, no hay obras de bacheo, vemos las calles cada día con más baches lo mismo es en la Zona Centro que en las colonias de la periferia. No hay una coordinación en cuanto a la sincronización de los semáforos, entonces hace falta más obra pública.

Alfa Gutiérrez Hernández

Coordinadora académica de Pacífico Universidad

Lo bueno

El tema económico, actualmente Tijuana ha mantenido un Producto Interno Bruto (PIB), sostenido del 2% en los últimos diez años, esto sin duda crea fuentes de empleo que trae consigo inversión extranjera directa. Lo anterior hace de Tijuana para la mayoría de los que arribamos a ella un espacio en el que se encuentra trabajo. Seguir trabajando en derechos humanos con los grupos vulnerables, como mujeres, niños y adolescentes, los discapacitados y migrantes.

Lo malo

El tema de seguridad, la percepción de inseguridad en la ciudad ha resaltado por los acontecimientos que vivimos hace un par de meses con el bloqueo de la ciudad y el incendio de vehículos. En la mayoría de los casos, las mu- jeres somos quienes nos sentimos inseguras de transitar en ciertos horarios, en tomar el transporte, esta cuestión de inseguridad se liga a la falta de espacios de convivencia.

Lo pendiente

Es un reto gobernar el municipio más grandedel país, cada eje que se ha planteado en su plan de gobierno resultan inmensos, esto no quiere decir que no se trabaje en ellos. Se vislumbraron aspectos que eran de particular cuidado, por ejemplo los espacios públicos, en temas también de rendición de cuentas. La cuestión de la movilidad, la sustentabilidad ambiental y la calidad del aire, en ese sentido la ciudad está construida para los automóviles, hay que trabajar en ello y hacer espacios caminables