Es necesario hablar con los niños y adolescentes sobre la muerte

Tijuana, B.C.- Debido a que la pandemia del Covid-19 ha dejado huérfanos a niños y adolescentes, principalmente, los expertos recomendaron a las familias hablar sobre la muerte.

La tanatóloga Martha Elisa Castro comentó "que para que los niños superen el duelo es necesario que se les tome en cuenta desde que el familiar está desahuciado para que poco a poco vaya comprendiendo que físicamente ya no estará con él".

“Con los niños hay que ser muy honestos y no hay que rodearlos con mucha fantasía, porque los niños se toman todo literal. Es importante explicarles que ya no están aquí, su cuerpo está aquí, pero ella ya no está. Hay que decirles ‘la vamos a extrañar y nos va a doler, pero poco a poco vamos a poder sobrellevar esto’". Aconsejó.

Durante la plática Pandemia, Duelo e Inteligencia Emocional con Grupo Madrugadores, Castro comentó que "si las familias no están preparadas para platicar sobre la muerte, lo más recomendable es que busquen asesoría psicológica para poder llevar un duelo menos doloroso, pero real".

Las posibilidades

Advirtió que en caso de no saber canalizarlo, las posibilidades de refugiarse en las adicciones o violencia; son altas.

Por otra parte, la tanatóloga dijo que en el regreso a clases presenciales se deberían impartir clases para saber atender las emociones, como ira y trsisteza, para saberlas canalizar y evitar un daño más a la salud mental.