Es Mexicali único municipio que no debe agua: Bonilla

La alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda fue reconocida por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, debido a que la capital es el único municipio que no adeuda agua.

Además, el mandatario anunció que los 55 millones de pesos pagados por el Ayuntamiento, se invertirán directamente en obra pública Mexicali.

La presidenta municipal explicó que esa deuda se acumuló ante el incumplimiento de las administraciones anteriores y que fue posible saldarla, gracias a las políticas de ahorro y austeridad que se han aplicado desde el primer día de su gobierno.

“Gracias a que seguimos los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, es que podemos alcanzar estos beneficios para la gente. Además, la capacidad para gobernar es también saber coordinarse con el Estado y la Federación”, enfatizó Ávila Olmeda.

Al respecto, el mandatario estatal y el secretario del Agua, Salomón Faz Apodaca, afirmaron que dicho recurso se le devolverá a Mexicali con mayor obra pública.

Bonilla Valdez detalló que lo anterior se determinará en próximos días con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidurt), para revisar los proyectos que están pendientes así como los más apremiantes.

Tanto la alcaldesa mexicalense como el gobernador, coincidieron en que se ha trabajado en conjunto con la población para dejar atrás los gobiernos corruptos que sólo atendían las necesidades de unos cuantos.

La capital logra las mejores finanzas

Bajo la actual administración municipal, Mexicali ha logrado las finanzas más sanas de su historia, aseguró la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La presidenta municipal sostuvo lo anterior al referir que a finales de 2020, y tras realizar el refinanciamiento de la deuda, la Ciudad obtuvo la calificación crediticia más alta de todos los tiempos (AA Perspectiva Estable), por parte de la calificadora HR Ratings.

Lo anterior también permitirá que anualmente se puedan ahorrar alrededor de 45 millones de pesos, los cuales se pueden aplicar en las necesidades más apremiantes del municipio.

Marina del Pilar explicó que dentro de las acciones que han permitido a Mexicali estabilizar sus finanzas, está el convenio con Gobierno del Estado mediante el cual se le pagó a la ciudad el dinero que la administración de Kiko Vega adeudaba por concepto de participaciones federales.

Con dicho monto, se pagarán 35 millones a ISSSTECALI para poder jubilar el próximo mes de febrero a 130 trabajadores que llevaban varios años en espera de obtener ese derecho.

Por otro lado, Ávila Olmeda también precisó que pese al complicado contexto generado por la pandemia del Covid 19, la recaudación del impuesto predial ha mejorado con respecto a años anteriores, como muestra de la confianza de la gente en el actual gobierno municipal.

En ese sentido, 2020 tuvo un incremento en la obtención de recurso por concepto del predial, y los números generados en este primer mes del año, indican una tendencia aún más favorable que los dos años anteriores. Por ejemplo, en un comparativo del comportamiento del mes de enero en los últimos tres años, en 2019 se obtuvieron 225 millones 957 mil 644 pesos; en 2020, fueron 240 millones 344 mil 53 pesos, y en el 2021, con corte al 28 de enero, van 251 millones, 583 mil 543 pesos.

La alcaldesa enfatizó que los incentivos fiscales generados a mediados del 2020, así como las estrategias de ahorro, austeridad y combate a la corrupción, implementadas por la administración que encabeza, han logrado en su conjunto estas finanzas sanas.

“La creación del Presupuesto Participativo ha incentivado también que más gente se acerque a cumplir con su predial. No me queda más que agradecer a la población su confianza, amor con amor se paga, y el Mexicali que entregaremos estará en mejores condiciones del que recibimos “, agregó.