Entrega SAT placas provisionales por alta demanda

Tijuana BC.- Se han entregado seis mil placas provisionales a causa de la falta de materiales en el Estado por la alta demanda de regularización de autos, indicó el Director General del Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SAT BC).

Gustavo Hernández Valenzuela, dijo que la escasez de materiales comenzó desde hace dos semanas, cuando uno de los paquetes del proveedor no arribó a tiempo y el aumento de autos regularizados siguió presentándose.

Afortunadamente la situación nos ha dado la posibilidad de avisar a la población y de hacer una estrategia con estas placas provisionales de papel por lo que tendríamos que solucionar esta situación en al menos dos semanas”

Explicó.

Los afectados

Hernández Valenzuela declaró que el problema solo afecta a aquellos dueños de vehículos con placas nacionales, puesto que el suministro de laminados para autos fronterizos no se ha visto afectado.

“Esta demanda de la regularización no la teníamos considerada, no es que nos haya faltado planeación o presupuesto, lo que pasa es que no teníamos esa información de que saldría el decreto en estas condiciones”, señaló.