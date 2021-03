Entrega Gobernador permisos a choferes que por años pagaron renta

TIJUANA, B.C.- Choferes del transporte público, que por años han pagado renta para poder trabajar, recibieron de la mano del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, sus permisos.

En esta última entrega un total de 250 trabajadores del volante, entre ellos mujeres, personas con capacidades diferentes y hombres de la tercera edad, recibieron el documento, con los que ya suman 3 mil 500 durante la actual administración estatal.

El evento se realizó en las inmediaciones del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), en donde el Ejecutivo Estatal pidió a los presentes cuidar los permisos ya que representa un patrimonio familiar.

“Seguido cuando vienen a recoger el permiso me dicen tengo, 15, 20, 25, 30 años de chofer pagando renta, eso ya se acabó, este es un patrimonio como si fuera su casa, cuídenlo; de esto va salir para la educación de sus hijos, para su atención médica de su familia, entonces los felicito”, manifestó el Mandatario.

Bonilla Valdez compartió que uno de los beneficiarios de 75 años de edad, tenía 50 años siendo chofer, tiempo en el que pagó renta, pero reiteró que esto ya no sucederá por lo que seguirán con estas entregas a quienes cumplan con los requisitos.

Durante su discurso agradeció el apoyo del Congreso del Estado, quien aprobó estas reformas en la entidad, a pesar de los ataques que hubo por parte de los operadores y dueños de placas; aseguró que fue el diputado local, Juan Manuel Molina García, quien fue uno de los que más impulsó este tema.

“Hubo mucho golpeteo… él tenía años luchando por el hecho de que les entregaran placas”, agregó.

Refirió que anteriormente las placas y permisos se entregaban como favores políticos o a los conocidos de los gobernadores, presidentes municipales, regidores o secretarios.

Afirmó que en esta administración ya no sucede e inclusive nadie les podrá quitar el documento que recibieron.

“Nunca han tenido la oportunidad porque siempre los caciques han acaparado las placas, los permisos… eso se acabó, ahora los verdaderos transportistas son los dueños de sus licencias, muchos de ellos lloran cuando se les entrega porque no pueden creer que después de 40 años de pagar una renta, ellos ya tienen un permiso”, declaró.

Chóferes de transporte público realizan la fila para recibir su permiso.

El Gobernador advirtió que esta entrega también trae una gran responsabilidad ya que están otorgando los permisos para que ellos lo trabajen y no los renten, porque ya han detectado esta situación y en estos casos tendrán que retirar los permisos.

“Que no cometan el error de rentarlos, porque me he dado cuenta que alguno de ellos no la han trabajado; estamos resolviendo un problema no para crear otro”, añadió.

Entre los requisitos que presentaron fue acta de nacimiento, carta de antecedentes no penales, antidoping, carta de residencia, vigencia de chofer vigente y un documento para comprobar mínimo 10 años de antigüedad como chofer.

Pagaban renta y se quedaban sin dinero

El señor Manahí Gómez,quien tiene 32 años trabajando como chofer de transporte público, dijo que hubo veces en que pagaba la renta y se quedaba sin dinero, ya que en los últimos años incrementó con la llegada de unidades de recientes modelos.

Desde el 2019 a la fecha pagaba una renta de 10 mil pesos mensuales o 2 mil 500 por semana, por lo que había ocasiones que solo se quedaba con 200 pesos libres para llevar a su hogar.

“Del tiempo que tengo de taxista nunca había visto yo que un gobierno se interesara por los choferes, por el trabajador, en realidad siempre los beneficiarios eran los líderes”, comentó.

Ahora este dinero lo podrá llevar a su hogar, además de que al ser un señor de más de 50 años de edad no será tan fácil encontrar trabajo en una fábrica, por lo que seguirá siendo chofer, antes en la ruta de Tijuana – Playas de Rosarito, pero ahora lo hará con taxi metropolitano.

Mientras que José Luis Flores Amora, quien tiene 25 años como chofer, señaló que pagaba renta en taxi de ruta del Centro a la UABC, debido a que las placas las acaparaban los sindicatos y era difícil poder hacerse de unas.

Espera que este programa beneficie a otros trabajadores como él, ya que anhela poder mejorar su economía al ser una inversión que les dejará a sus hijos.

“Al Gobernador agradecerle por la ayuda y a los compañeros que vengan porque todavía están otorgando, que se animen es un trámite sencillo y rápido, yo vine en diciembre y en febrero ya lo tengo”, indicó.

David Beltrán, narró que esperó “toda su vida” por un permiso, ya que desde hace 27 años está detrás del volante.

Recordó que con anterioridad se escuchaba que se repartían hasta 500 placas, pero los choferes nunca eran los beneficiados, solo los líderes de los diferentes gremios.

Atiende a vecinos de Villas del Campo

Al finalizar el evento, el Gobernador atendió a un grupo de vecinos del fraccionamiento Villas del Campo, Valle Redondo y Parajes del Valle, quienes le pidieron resolver el mal servicio que ofrece la empresa Altisa en la zona.

La señora María Victoria habló en representación de los colonos y denunció que la empresa antes mencionada no quieren subir a las personas de la tercera edad y con alguna capacidad diferente,mientras que a los niños cobran el pasaje completo.

Inclusive han tenido diferencias debido a que sus unidades tienen “barras” para contabilizar el número de pasajeros, comentó, y cuando suena varias veces les quieren cobrar pasaje adicional.

No se nos hace justo que haya un tipo de transporte así, que se le trate a la gente así, entonces le pedimos que nos apoye, ya sea que entre otra línea de transporte que nos dé el servicio que la gente se merece”, expuso.

Después de escuchar las quejas, Bonilla Valdez, salió y atendió a los vecinos, con quienes se comprometió a resolver esta problemática a través del Instituto de Movilidad Sustentable.

Le pidió al director de IMOS, Rafael Echegollen Cruz, que otra empresa brinde el servicio, otorgando otra licencia en la zona para que tengan competencia y en caso de que no quieran prestar el servicio retirarles la concesión.

Asimismo solicitó una reunión con la empresa Altisa, para escuchar su parte y monitorear que lo hagan de manera correcta, por lo que les informarán que los vecinos no los quieren ahí.

“Los espero aquí la semana que entra si no pasa nada, vamos a ver si no se mejora esto; la ley debe de protegerlos, si no dan un buen servicio debemos de buscar la manera de cancelar esa ruta, hay que proteger a los ciudadanos”, puntualizó.