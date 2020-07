Enfrenta BC reto con Internet para clases

Tijuana, BC.-Para los directores de las escuelas públicas es urgente que las autoridades de la Secretaría de Educación garanticen una computadora o aparato electrónico con acceso a internet para que los alumnos y profesores cumplan con sus clases en la modalidad “A Distancia”.

Esto debido a que el 31 de agosto se tiene previsto el regreso a clases, pero se desconoce si será presencial o virtual, además dependerá de la Secretaría de Salud respecto al desarrollo de la pandemia del Covid19 en el Estado.

Además, otro problema que deben enfrentar los docentes es el compromiso de los estudiantes de cumplir con sus obligaciones educativas.

En el caso de los alumnos de preparatoria, el director general del CobachBC, Iván López Báez, expuso que las clases virtuales demostraron el alto y bajo nivel de responsabilidad de los estudiantes.

Explicó que de los 36 mil estudiantes que atienden, el 15% no cumplió con la modalidad “A Distancia”.

“Hay de todo, hay jóvenes que aunque tengan computadora no le dan seguimiento a las tareas o trabajos que les soliciten los maestros. Hay otros jóvenes que definitivamente no tienen los medios, sin embargo, les dimos un cuadernillo y aun así los jóvenes no trabajaron”, lamentó.

Necesario equipo de computo

La directora de la Secundaria Número 20 del Sindicato Alba Roja, Alba Catalina Soriano Guevara, comentó que debido a la contingencia de Covid-19 en los últimos meses del ciclo escolar pasado se implementaron las clases virtuales, a las cuales solo tuvieron acceso 500 alumnos de los mil 76 en total.

Entre las principales razones fueron por carecer aparatos electrónicos y conexión a internet, lo cual también sufrieron los maestros, quienes tuvieron que apartar de su sueldo para pagar el tiempo aire de sus celulares.

“Sabemos que vivimos en la era digital y se habla de la ciudadanía digital, y es parte de los temas de la Agenda 2020-2030. Sin embargo, los contextos no nos habían orillado a hacer este acercamiento tan repentino”, dijo Soriano Guevara.

Expuso que entre los proyectos pendientes para el regreso a clases está la gestión de una sala de cómputo para los alumnos y la cobertura de internet.

“Tenemos la tarea de pensar en una educación híbrida, es decir, considerar el contexto presencial y tener presente el contexto a distancia, puesto que no sabemos cuánto tiempo vaya a llevar este proceso (de la pandemia)”, sostuvo la directora.

Respecto al rendimiento escolar, afirmó que los profesores utilizaron su creatividad para que los alumnos aprendieran, a quienes se les evaluó con las calificaciones de los primeros meses y esfuerzo para cumplir con las clases virtuales, con lo que tuvieron derecho a transitar al siguiente grado para no perjudicarlos académicamente.

La respuesta de los padres

Marco Antonio Pacheco Peña, director de la primaria Aquiles Serdán, comentó que otro de los problemas que se presentaron en la modalidad A Distancia fue que los alumnos no tuvieron acompañamiento de parte de sus padres por falta de conocimiento en la tecnología o porque debían trabajar.

Afirmó que de los casi 700 alumnos que atiende, a 70 no pudieron localizar.

“Había casos de niños que no tienen ni la mamá en la casa, que no tienen ni papás, o que salían a trabajar y no los atendían. Pero sí van a pasar al siguiente grado porque no es culpa de ellos, fue culpa de la circunstancia de la pandemia”, dijo Pacheco Peña, también representante de la Coordinación Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Reconoció que las clases virtuales disminuyen el aprovechamiento de los alumnos debido a que no hay oportunidad para que cuestionen o resuelvan dudas.

“El problema de todas las materias es que no hay una interacción ni una retroalimentación de los conocimientos”, advirtió el director.

Tome nota

De acuerdo al Sistema Educativo del Estado, de mil cinco planteles de preescolar, 604 tienen acceso a Internet; de las mil 325 primarias, 792 tienen, y de las 493 secundarias, 248 cuentan con acceso a Internet.