Elecciones Baja California: Se aumentará salario a policías en un 40%: Carlos Atilano

Tijuana, BC.- Mejorar las condiciones laborales de los agentes municipales y policías de Baja California será prioridad para el candidato a la gubernatura del Partido de Baja California, Carlos Atilano Peña, quien buscará incrementarles hasta en un 40% el salario.

Consideró que para poder atacar el tema de inseguridad en la entidad, primero se debe de cuidar a los que salen todos los días a arriesgar sus vidas y cuidar a la población.

Agregó que una vez mejorando sus condiciones laborales, incluyendo temas de incapacidad y jubilación, podrán exigirles resultados y monitorear los avances de su trabajo.

DURANTE LA CAMPAÑA, ¿QUÉ LE DICE LA CIUDADANÍA?

La exigencia fundamental sigue siendo la de la seguridad pública y esto es generalizado. En nuestras visitas en Tecate, Ensenada, Mexicali, obviamente aquí en Tijuana, la gente refiere estar muy preocupada respecto al tema de la seguridad. Han visto cómo hemos ido creciendo en los niveles delincuenciales, sobre todo en materia de homicidios. Lo que ha visto la población es que hay un desentendimiento de la autoridad en ese tema. Te puedo señalar que el secretario de Seguridad Pública en Tijuana declaró que él no podía con los homicidios, entonces me parece reprobable que alguien que no tiene la capacidad para dar resultados en un trabajo lo asuma. El gobernador presumió una vez que hubo cero delitos en Tijuana, pero el otro día hubo casi un homicidio por hora. Entonces estamos manipulando el tema de la seguridad pública, necesitamos un gobierno retome la rectoría en el combate a la delincuencia, que genere una política integral en materia criminal, que no la tenemos. Yo creo tenemos un sistema político nacional fallido en ese tema con la política de abrazos no balazos que ha permeado hacia los estados donde parece ser que hay permiso al crimen organizado.

EN EL TEMA DE SEGURIDAD, ¿CUÁL ES SU PROPUESTA?

A dos años de haberse fusionado la Secretaría de Seguridad Pública con la Fiscalía, estamos comprobando que fue un error, por lo tanto nosotros la vamos a separar, vamos a reinstalar la Secretaría de Seguridad Ciudadana, le vamos a cambiar el nombre, porque la seguridad debe de ir dirigida al ciudadano, a la gente y no a los funcionarios. Vamos a crear una nueva generación de policías preventivos para no regresar a los pepos que parecía formaban parte de otro grupo delincuencial, vamos a crear una policía estatal ciudadanizada, vinculada con los comités vecinales que existen en todo el Estado. Vamos a crear esta policía para vincularla con estos grupos ciudadanos, pero lo más importante vamos a crear estrictos protocolos de investigación.

Me parece también fundamental crear nuevas condiciones laborales para los agentes del Ministerio Público, para los policías que trabajan en condiciones deplorables, no es posible que les pidamos que arriesguen su vida cuando tienen un sueldo quincenal de 3 mil 250 pesos y una compensación de 5 mil pesos, de tal manera que cuando tienen un problema que tienen que estar incapacitados o son jubilados lo hacen en base a sus 3 mil pesos de salario y eso me parece un despropósito, tenemos que cuidar a la materia prima que son los agentes policiales.

EN EL TEMA DE MOVILIDAD, ¿CUÁL ES SU PROPUESTA?

Yo creo que fue un desacierto el haber quitado las facultades de movilidad y transporte a los ayuntamientos, inclusive me parece inconstitucional la Ley de Movilidad del Estado que crea este instituto -IMOS- que fue concebido meramente por un tema de recaudación, no para darle movilidad a las ciudades. Yo le he pedido a la candidata en Tijuana, Khatia Bustillos, que ponga especial atención a este tema, vamos a revisar el SITT, que creó es un negocio para el gobierno en turno y para transportistas ligados al gobierno; a los tijuanenses no nos sirvió en términos de movilidad. Entonces yo creo que hay que hacer una inversión muy amplia, muy fuerte para generar segundos niveles intermunicipales que conecten Tijuana con Tecate, Tijuana con San Diego, Tijuana con Rosario y Ensenada, que nos den esa movilidad que ansiada para los tijuanenses y para el resto de las ciudades.

¿CUÁLES SON OTRAS DE SUS PROPUESTAS?

Hay un tema muy sensible para los bajacalifornianos, que es el medio ambiente; Mexicali llegó a ser en 2018 la ciudad más contaminada del mundo por las emisiones de industrias y de vehículos irregulares. Yo creo que es el momento de que se tome especial atención en ello porque ya se está generando un problema de salud pública, hay niños con cáncer con problemas respiratorios, mujeres embarazadas que están sufriendo las consecuencias y no tener un sistema que monitoree la calidad del aire me parece que ha sido una deficiencia muy marcada. Tijuana, ustedes saben somos una vergüenza internacional porque Estados Unidos nos reclama el que estamos vertiendo sobre el océano pacífico cerca de 2 mil litros de aguas negras por segundo todos los días, que llegan a las plantas potabilizadoras y no se hace el proceso químico, se arrojan en 15 minutos, entonces nosotros traemos un proyecto de una inversión cercana a los 900 millones de pesos para sustituir estas 50 plantas potabilizadoras que ya no funcionan.

HÁBLENOS SOBRE SU PROPUESTA DE LAS COPAS MENSTRUALES GRATUITAS A JÓVENES ESTUDIANTES

Este tema en específico de las copitas menstruales, es un tema muy sensible; vino aquí Frida Gómez, una activista nacional donde nos decía que hay una deserción escolar por ese tema, sobre todo en zonas rurales, donde las niñas por falta de capacidad económica no tienen para su sanidad y menstrúan en las escuelas, y la vergüenza y la exclusión las lleva a desertar a las escuelas, se habla del 5% de deserción entonces es un programa que vamos a vincular con las escuelas.

DE LOS OTROS CANDIDATOS, ¿QUIÉN ES SU MÁS GRANDE CONTRINCANTE?

Obviamente hay que reconocerlo la marca de Morena sigue pesando mucho, Andrés Manuel tiene un 70% de aprobación en Baja California, más que la media nacional donde tiene un 58 o 60 por ciento, la marca pesa, los recursos pesan, yo lo he dicho y lo sigo sosteniendo, Morena ya se excedió de los topes de gasto de campaña, tienen cerca de 500 espectaculares a lo largo y ancho del estado, salen en todos los periódicos en primer plana, en todos los medios de comunicación, cientos de brigadistas, publicidad, entonces si hay una revisión exhaustiva de la autoridad que debiera hacerse, yo estoy convencido que la consecuencia será una sanción fuerte porque Morena ha gastado demasiado.

SI NO ESTUVIERA PARTICIPANDO EN LA ELECCIÓN ¿POR QUIÉN VOTARÍA?

Es una pregunta muy difícil, yo creo que Lupita Jones sería una buena gobernadora si se logra desligar de los partidos que le dieron su candidatura, de esa clase política y hacer un gobierno ciudadanizado.

¿POR QUÉ LA CIUDADANÍA TENDRÍA QUE VOTAR POR USTED?

Somos la mejor opción por muchas razones, primero porque conocemos la problemática del estado de la a la z, traemos las mejores propuestas y proyectos, eso no está a duda, somos el mejor candidato. Ahorita hay un movimiento para impulsar el voto útil, hay que votar por el segundo lugar, yo lo que les digo es que el voto útil es para el mejor candidato, el que vaya hacer el mejor gobierno. Carlos Atilano está empeñado en integrar un gobierno de ciudadanos que trabaje exclusivamente para los ciudadanos, donde su prioridad sea el combate a la delincuencia, el darle paz y tranquilidad a los ciudadanos, el retomar una política estatal pública para reactivar la economía, en poner especial atención en el turismo, en la educación, voy a ser el gobernador de los deportistas, del arte y la cultura y vamos a mejorar las condiciones del Estado.

Díganos la primera palabra o frase que se le ocurra sobre los siguientes personajes:

Andrés Manuel López Obrador: Decepción.

Jaime Bonilla Valdez: Ampón.

María Guadalupe Jones Garay: Fortaleza.

Marina del Pilar Ávila Olmeda: Títere.

Jorge Hank Rhon: Creo que su participación es para blindarse.

Jorge Ojeda García: Remedo de empresario.

Victoria Bentley Duarte: Política tradicional.

Alcibíades García Lizardi: Viejo lobo de mar.