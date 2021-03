Elabora artista urbano obras de arte en 5 minutos

Tijuana, BC.-Latas de pintura, lienzo, pedazos de revista y algunas espátulas, es el material que utiliza el artista urbano Javier Penagos, para elaborar sus obras, algo que llama la atención, pues para hacer una pintura se tarda menos de 5 minutos.

“Este trabajo lo aprendí viéndolo y tomando algunos cursos de pintura en San Diego, yo soy del estado de Chiapas, llegué aproximadamente cuando tenía unos 19 o 20 años, ahorita ya tengo 50 años, siempre me atraían las formas, los colores y un día conocí a una persona que hace este trabajo y me cautivó la forma en la que lo hacía, me hice amigo de ellos y de ahí en adelante se me desarrolló el gusto por la pintura”, explicó el artista urbano.

Las obras de Javier se exponen en el centro de la ciudad de Tijuana, exactamente en la avenida Revolución.

“Si alguna persona quiere adquirir una pintura puede venir aquí a donde yo me encuentro laborando actualmente porque por teléfono yo no contesto las llamadas por teléfono, y dependiendo de qué pintura quieran pueden pedírmelo, yo todo lo hago al momento, aquí me localizan entre las 11 a 5 de la tarde todos los días, hasta fines de semana”, dijo Javier Penagos.

Los precios varían según su tamaño y tipo de colores, Javier expresó que se encuentra agradecido con Tijuana por siempre brindarle la oportunidad de poder trabajar.

“Yo lo único que puedo decir es que Tijuana es un lugar donde pienso hay muchas oportunidades, de todas las ciudades a donde he ido, esta ciudad siempre me ha recibido muy bien, en un lugar donde hay oportunidades para salir adelante de una u otra forma es una ciudad muy noble” concluyó.