El señor que vive con 55 perros

Tijuana, B.C.- "Es algo que me nace de corazón y me siento muy contento cuando veo que están los animalitos contentos y saludables. Para mi en cierto aspecto me ayudaron a salir de una depresión y si no fuera por ellos tal vez hubiera agarrado otro rumbo. los perros me salvaron la vida", contó Fernando Soncol entre lágrimas al recordar su pasado.

Don Fernando es conocido por su amor hacia los animales, es originario de Nicaragua, contó que llegó a tener mucho dinero, exportaba e importaba frutas, pero en el año 2008 su negocio de vino bajó y lo perdió todo. Sin familia, encontró consuelo ayudando a los perros sin hogar.

Fue una situación muy dura, muy fuerte, para mi ellos representan el amor, la amistad, el cariño, y realmente me ayudaron a salir de un tramo muy difícil para mi, no tengo esposa, no tengo hijos y ellos llegaron a ser mis compañeros. me nace ayudarles cuando veo que están con problemas, enfermos, etc. Yo los llevo con el veterinario y después lo regresó a su casa si tienes y si no los adopto yo", explicó.

Su domicilio es el que funge como albergue para estos caninos, equipado con una habitación especial donde se encuentran aquellos que necesitan reposo por enfermedad.

Pueden ser adoptados

"En el tratamiento de esta perrita me gaste unos 18 mil pesos, tenía fracturada la cadera y estaba fracturada su piernas y ya con el medicamento y todo me salió 18 mil pesos", enfatizó Fernando.

Son 55 perros los que Don Fernando ha rescatado y que pueden correr libremente en su propiedad que mide alrededor de 1200 metros cuadrados mientras están a la espera de ser adoptados.

"Trabajo con un veterinario no muy lejos de aquí, en el 2000, me ha ayudado a esterilizar, me cobra 500 pesos y poco a poco he esterilizado todas las perritas", dijo Soncol.

"Ellos son seres que merecen el cuidado y son seres que dependen 100% de nosotros. hay que tener el sentido de responsabilidad, si nosotros no hacemos conciencia para cuidarnos como se merece, estamos cometiendo un crimen", concluyó Fernando.

Para dar en adopción a alguno de sus perros él se cerciora que sea un buen hogar, habilitado y con espacio suficiente para la mascota, además de ver que tal se adapta a la familia.

Para contactar: (619) 779-6800

Ubicación: Lomas de la Encinal, Altiplano 5ta sección hacia la montaña, corredor 2000