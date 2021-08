El lugar favorito de los famosos

Tijuana, B.C.- Como si fuese el paseo de la fama, le piden fotos y hasta autógrafos a Sabina Bandera, mujer reconocida a nivel internacional por su talento y que claro, es un orgullo para el puerto de Ensenada, lugar donde se encuentra “La Guerrerense” una carreta y restaurante que ha alcanzado fama mundial con la creación de más de 13 salsas gourmet y recetas exclusivas de su creadora Sabina Bandera.

“Este lugar ya cumplió 60 años, en mayo, la carreta comenzó en los 70´s con mis suegro, yo llegué de Guerrero a Baja California cuando me casé; no sabía que eran los mariscos”, contó doña Sabina.

Sabina expresó que ella creció en un pueblo de Guerrero, donde se dedicaba a ordeñar vacas, hacer queso y cocinar carne, el único alimento de mar que conocía era el bagre y cuando conoció los mariscos quiso experimentar con todo tipo de recetas, por lo cual fusionó el sabor de guerrero con los mariscos de Ensenada, haciendo creaciones deliciosas.

“Mis suegros me enseñaron y yo comencé a experimentar con recetas, primero vendía birria, pero los mariscos me gustaron más”, aseguró Sabina.

Artistas que visitaron “La Guerrerense”

El lugar lo han visitado artistas de todo tipo, desde cantantes, conductores de televisión y chef´s de talla internacional, todos listos para degustar los sabores únicos que ofrece Sabina.

A Sabina le gustó tanto Ensenada que decidió quedarse, un día el famoso chef Benito Molina visitó su carreta y al comer le gusto tanto que le dió tips y consejos para mejorar sus recetas y la mencionó en revistas y periódicos; tiempo después el fallecido Anthony Bourdain también visitó el lugar para grabar unos de los episodios de su programa, y le gustó tanto que decidió hacer un programa entero dedicado a ella.

Cuando Anthony Burde probó su comida se enamoró del sazón de doña sabina, por lo cual la invitó a representar a México en distintos concursos, ganando y con los cuales ella se dio a conocer aún más.

“Aquí ha venido hasta Alejandro Fernández, el mismo pagó por probar mi comida y claro Anthony Bourdain, quien ya platicando un día me preguntó si no me interesaba representar a Mexico en un concurso en Singapur y pues sí, fuimos del 27 de mayo al 17 de junio, mi hija y yo, ganamos el tercer lugar, creamos una receta nueva con jaiba, pulpo y salsas”, compartió.

Los esperamos

“Aquí estamos con la Guerrerence, en la primera y Alvarado, los esperamos”, añadió.

Si deseas conocer y probar los platillos de la carreta de mariscos favoritos de los famosos, la ubicación es:

CARRETA:

Calle 1ra y Alvarado

Ensenada, BC. México

RESTAURANTE

Av. Adolfo López Mateos, #917

Locales 8, 9 y 10, Zona Centro

Ensenada, BC. México