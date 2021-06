El cuarto infinito está en Tijuana, MIST

Tijuana, BC.- Para los amantes de la fotografía MIST es el lugar, se trata de una exposición temporal multimedia donde hay salas de proyección con fondos para interactuar y tomar fotos. Además de visitar el cuarto infinito, que está totalmente hecho de espejos y luces.

MIST fue idea de Erik Daniel Arellano, que en conjunto con su mejor amigo Miguel Preciado, lograron materializarlo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“La directora del siglo XXI, para mí ha sido una persona a la cual yo le he aprendido un chorro, fui a su casa y le platique la idea y le pregunté ¿dígame si me tumbo de rollo o si puede funcionar?, y me dijo que sí, que lo que yo vea que adelante en lo que ocupara”, explicó Erik Daniel Arellano, director de MIST.

Así surgió la idea

“Lo primero que ocupaba entonces era gente, no teníamos presupuesto y se me ocurrió luego luego hablar con mi amigo, le dije ‘vamos, le tengo fe’ y me creyó”, agregó.

Sinceramente no lo imaginaba, no sabía cómo dimensionar el proyecto. Él prácticamente me dijo ‘imagino esto, quiero hacer este cuarto con luces, focos, proyecciones’ y sinceramente yo lo miraba y no tenía idea de lo que me estaba hablando pero le dije, va le entro”, narró.

Estos emprendedores de apenas 29 y 30 años respectivamente, contaron que de un inicio nadie llegaba, lo que era frustrante, pero gracias a un video subido a la red social de Tiktok comenzaron a popularizarse. Por lo que hoy agradecen e invitan a todos a confiar en sus ideas y claro, a asistir a su establecimiento.

Ideas nuevas

“Invitarlos a que si tienen pensada alguna idea o algún tipo de colaboración, y creen que pueda coincidir con los estándares, con la idea que MIST quiere contribuir a la sociedad, pues nos pueden mandar un mensaje y estamos dispuestos a cooperar o ver qué podemos hacer, el chiste es crecer y el chiste es eso, contribuir y dejar algo a las personas”, expresó Erik.

“Los invito a que si tienen una idea, lo aterricen en papel, pidan consejos y no lo dejen, no lo dejen como un sueño nada más, como algo que imaginan o que algún día van a hacer, por más pequeño que sea el paso, hay que hacer victorias pequeñas cada día para llegar al objetivo”, Miguel Preciado. Co-director MIST

“Estamos ubicados en la calle Nueve, entre Negrete y Ocampo, estamos del lado izquierdo de la calle, por lo pronto nuestro establecimiento no cuenta con un letrero, pero estamos junto a una clínica dental, los horarios son de 9 de la mañana a 7:30 de la tarde, la manera de contactarnos es vía Instagram, ahí podrán ver la página de Internet y el correo”, concluyó.

MIST es un espacio donde además de tomar fotografías se puede consumir café y disfrutar de algo diferente, si estas en Tijuana no puedes perderte esta experiencia.

Contacto:

Instagram: mist.expo

Correo electrónico: ing.arellano@me.com

Ubicación: 8367 Ignacio Zaragoza Zona Centro CP. 2000 Tijuana B.C.

Página de Internet para comprar boletos. http://tijuanamist.com/contacto/

Horario: 9:00-19:30 horas.