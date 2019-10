EU invertirá para tratar de solucionar el derrame de aguas negras en playas procedentes de BC : Gobernador

Estados Unidos invertirá 20 millones de dólares para tratar de solucionar el derrame de aguas negras a sus playas procedentes de Baja California, así lo confirmó Francisco Vega de Lamadrid, gobernador del estado.

Detalló que el lunes se reunió con el canciller Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se llevó a cabo el acuerdo en el que también participó la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

“Esto es para empezar a atender el derrame de aguas, porque en tiempo de lluvias prácticamente ya es imposible contenerlo por la capacidad de las plantas y el equipo que se tiene”.

Mencionó que lo anterior es un paso importante para toda la zona costa, así como para los vecinos de Estados Unidos.

Su ausencia

El todavía gobernador de Baja California puntualizó que no pudo acudir a las tomas de protesta de los nuevos alcaldes debido a que gestionó el acuerdo en materia ambiental.

Precisó que la decisión fue responsable y que el lunes por la mañana se comunicó vía telefónica con cada munícipe, para disculparse y dar a conocer la razón de su ausencia.

“Lo platiqué con anticipación con los alcaldes, les dije que nos vamos a reunir próximamente para ver todos los temas en los que yo pueda apoyar en estos 30 días que me quedan”.

Vega de Lamadrid se dijo ser un gobernador municipalista y que desea apoyar a los actuales alcaldes, sabe lo que significa porque le representó un honor ser presidente de Tijuana de 1998 a 2001.

“Ahí no nos faltaba recurso, ahí lo teníamos todo y no me pasó como me está sucediendo ahorita”, remarcó.

Recordó que en su época logró una administración sin problemas y llevó a Tijuana a tener cero deuda.