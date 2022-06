Durante la pandemia 4 mil 414 niños dejaron las aulas

Tijuana BC.- En Baja California disminuyó 4.4% el número de estudiantes de primaria en los primeros años de la pandemia del Covid-19, en los cuales recibieron clases virtuales o A Distancia.

Las estadísticas de la Secretaría estatal de Educación (SE) demuestran que la matrícula pasó de 384 mil 953 alumnos a 380 mil 539 en los ciclos escolares 2020-2021 y 2021-2022, respectivamente.

El coordinador estatal de la CNTE, Marco Antonio Pacheco Peña, comentó que parte de la deserción escolar se debió a que las familias carecieron de recursos económicos para solventar los gastos de la educación virtual, como la compra de equipo de cómputo, dispositivo electrónico y la mensualidad del Internet.

Asimismo, destacó que los alumnos se quedaron sin educación al cambiar de plantel por la falta de un docente que impartiera clases virtuales.

“Al no tener maestro, los papás buscan donde haya otra oportunidad, pero desafortunadamente al final del ciclo escolar, pues es difícil encontrar espacios en otras escuelas”, declaró. Pacheco Peña motivó a los padres de familia a seguir manifestándose para exigir a la SE la asignación completa de los profesores en las escuelas, debido a que los más perjudicados son los estudiantes en su rendimiento escolar y convivencia.

Afecta a la situación de no convivir entre iguales, en no intercambiar, aprender juntos. Tenemos niños discriminados al no tener acceso a una buena educación en las escuelas por la falta de maestros. Eso implica que haya niños que vayan retrasándose en los aprendizajes”